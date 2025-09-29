Руслан Желдибай сўнгги кадрлар ўзгариши бўйича баёнот берди
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси Президентининг ёрдамчиси — Президент матбуот котиби Руслан Желдибай сўнгги кадрлар ўзгаришига изоҳ берди.
— Оммавий ахборот воситалари вакилларидан сўнгги кадрлар ўзгариши юзасидан кўплаб саволлар бўлмоқда. Аввало, бу мунтазам кадрлар алмашинуви эканлигини таъкидлаш керак. Асосий мақсад – давлат тизимидаги энг муҳим йўналишлар самарадорлигини ошириш, — деди у.
Давлат раҳбари ўзининг навбатдаги Мурожаатномасида миллий иқтисодиётга киритилаётган инвестициялар ҳажмини оширишни устувор вазифалардан бири сифатида белгилаб берди.
— Бу муҳим соҳа тажрибали дипломат Мурат Нуртилеуга ишониб топширилди. Президент ёрдамчиси сифатида у халқаро сармоявий ва савдо ҳамкорлигини ривожлантириш мақсадида хорижий давлатларнинг юқори даражадаги вакиллари, шунингдек, йирик жаҳон компаниялари раҳбарлари билан алоқаларни ривожлантиради.
Давлат раҳбарининг Фармони билан Жаслан Мадиев Бош вазир ўринбосари – Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазири этиб тайинланди. Вазирлик раҳбари Мурожаатномада қайд этилган Қозоғистонни рақамли давлатга айлантириш мақсадини амалга ошириш билан шуғулланади. Президент вазирга стратегик аҳамиятга эга ишларни амалга ошириш бўйича кўрсатмалар берди.
Бундан ташқари, Бош вазирнинг розилиги билан Мажилис депутати Жулдиз Сулейменовани Таълим-маориф вазири лавозимига тайинлаш тўғрисида қарор қабул қилинди. Янги вазир жамиятдаги фаол фаолияти ва таълим соҳасидаги катта тажрибаси билан танилган, — деди Руслан Желдибай.