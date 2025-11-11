OZ
    15:48, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Россиянинг Су-35 самолётлари Қозоғистон Президенти билан Москвагача ёнма-ён учди

    ASTANА. Кazinform — Давлат чегарасини кесиб ўтган пайтдан бошлаб Москва аэропортига қўнгунга қадар Россия Мудофаа вазирлигининг Су-35 самолётлари Қозоғистон Президенти билан Россия ҳаво ҳудудида ёнма-ён учди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Су-35
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Президент 11-12 ноябрь кунлари Россия Федерациясига давлат ташрифи билан бориши ҳақида хабар берган эдик.

    Су-35
    Фото: Ақорда

     

    Давлат раҳбари Президент Владимир Путин билан музокаралар олиб боради.

    Шунингдек, у Орал шаҳрида бўлиб ўтадиган ХХI Қозоғистон-Россия ҳудудлараро ҳамкорлик форумининг ялпи мажлисида видеоалоқа орқали иштирок этади.

    Ташриф доирасида бир қатор муҳим икки томонлама ҳужжатлар имзоланиши режалаштирилган.

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг "Российская газета" нашрида "Абадий дўстлик – халқларимиз учун йўлчи юлдуз" номли мақоласи чоп этилган эди.

    Теглар:
    Қозоғистон Президенти Ақорда Россия
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
