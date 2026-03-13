Россиялик миллиардерлар сони рекорд даражага етди
ASTANA. Kazinform – 2026 йилда Forbes журналининг жаҳон рейтингида россиялик доллар миллиардерлари сони 155 кишига етди ва янги рекорд ўрнатди.
Аввалги рекорд 2025 йилда ўрнатилган эди, шунда рўйхатда 146 нафар россиялик бор эди.
“Бир йилда ўсиш тўққиз кишини ташкил этди. Бу, биринчи навбатда, Марказий банкнинг юқори асосий фоиз ставкаси ва санкциялар босими туфайли Россия иқтисодиётининг пасайиши билан боғлиқ. Бошқа томондан, долларнинг заифлашиши россиялик миллиардерларга фойда келтирди - рубль йил давомида 16 фоизга мустаҳкамланди”, - деб ёзади Forbes.
Энг бой россияликларнинг умумий бойлиги ҳам бир йил ичида янги рекорд даражага етди ва 696,5 миллиард долларни ташкил этди. Рўйхатнинг юқори қисмида “Северсталь” асосчиси Алексей Мордашовнинг исми бор - бизнесмен ва унинг оиласининг бойлиги йил давомида рекорд даражада 37 миллиард долларга ошди.
Олдинги икки йил давомида Россиянинг энг бой одамлари рўйхатида “Лукойл” нефть компанияси акциядори Вагит Алекперов пешқадамлик қилган. 2025 йил октябрь ойида АҚШ Молия вазирлиги нефть компаниясига қарши санкциялар жорий қилди: Москва биржасида “Лукойл” акцияларининг нархи йил давомида тахминан 30% га пасайди.
