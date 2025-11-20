OZ
    Россияда пенсия ёши ўзгармайди — Дума раиси

    ASTANА. Каzinform - Россия Давлат Думаси раиси Вячеслав Володин пленар йиғилишда мамлакатда пенсия ёшини ошириш режаси йўқлигини айтди, деб хабар беради Kazinform мухбири.

    Пенсионер
    Фото: Freepik

    Володиннинг сўзларига кўра, Давлат Думасининг Меҳнат, ижтимоий сиёсат ва фахрийлар ишлари бўйича қўмитаси аъзоси Светлана Бессарабнинг баёноти бузиб кўрсатилган. Аввалроқ, Бессараб пенсияга чиқишда 10 йилга кечикиш бўлса, тўловлар миқдори сезиларли даражада ошишини айтган эди.

    — У ерда гап кўпроқ ишлашнинг афзалликлари ҳақида бўлган, — деди Володин.

    16 ноябрь куни Светлана Бессараб ТАСС агентлигига берган интервьюсида пенсияни беш йилга кечиктириш индивидуал пенсия коэффициентининг 36% га ва базавий қисмнинг 45% га ошишига олиб келишини изоҳлади.

    Агар фуқаро 10 йилдан кейин пенсияга чиқса, индивидуал коэффициентлар 2,32 бараварга ва базавий қисм 2,11 бараварга ошади.

    Бундан ташқари, 25 октябрь куни Давлат Думаси депутати Алексей Говирин 1997 йилдан олдин иш фаолиятини бошлаган кекса фуқаролар қўшимча пенсия устамасини олишлари мумкинлигини эълон қилди. Бунинг учун фуқаролар яшаш жойидаги Ижтимоий жамғарма бўлимига мурожаат қилишлари ва иш тажрибасини тасдиқловчи ҳужжатларни тақдим этишлари керак.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Данияда пенсия ёши оширилиши ҳақида хабар берган эдик.

