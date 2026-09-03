Россияда 5G тармоқлари жорий этила бошланади
ASTANA. Kazinform - Россия мобил алоқа операторларига бешинчи авлод (5G) алоқа тармоқларини жорий этишни бошлашга рухсат берилди. Тегишли қарорни Радиочастоталар бўйича давлат комиссияси (РЧДК) қабул қилди, деб хабар беради Москвадаги Kazinform агентлигининг мухбири.
МТС, «МегаФон», «Т2 Мобайл» (Т2 бренди) ва «ВымпелКом» («Билайн») операторлари 5G тармоқларини аввал LTE (4G) стандарти учун фойдаланилган радиочастоталарда жорий этишлари мумкин.
Шунингдек, операторларга 2026 йил 1 сентябрга қадар Россия тармоқларида ўрнатилган хорижий базавий станциялардан фойдаланишга ҳам рухсат берилди. Россия Рақамли ривожланиш вазирлиги бу қарор мамлакатда янги мобил алоқа стандартини жорий этиш жараёнини тезлаштиришга ёрдам беради, деб ҳисобламоқда.
Бундан ташқари, 4630-4990 МГц диапазонида кенглиги 90 МГц бўлган янги радиочастота полосалари ажратилди. Вазирлик баҳосига кўра, бу юқори унумдорликка эга тармоқларни ривожлантириш ва янги рақамли хизматларни жорий этиш учун шароит яратади.
2027 йилдан бошлаб операторларни Россиянинг 5G базавий станцияларига босқичма-босқич ўтказиш режалаштирилган. Ушбу жараённи 2031 йил охирига қадар якунлаш кўзда тутилмоқда.
РЧДК қарорига кўра, операторлар яқин вақт ичида аҳолиси бир миллиондан ортиқ бўлган шаҳарларда мавжуд частоталарда 5G тармоқларини ишга туширишни бошлаши керак. Аҳолиси бир миллиондан ортиқ шаҳарларнинг энг машҳур ҳудудларида 4,63-4,99 ГГц диапазонидаги тармоқларни жорий этиш 2028 йил охирига қадар якунланиши лозим.
Кейинчалик бешинчи авлод тармоқларининг қамров ҳудуди уч йил давомида босқичма-босқич кенгайтирилади.
5G технологияси аввалги мобил алоқа стандартларига нисбатан маълумотларни юқори тезликда узатиш ва сигнал кечикишини камайтириш имконини беради. Шу билан бирга, дастлабки босқичда фойдаланувчилар қамров ҳудуди чеклангани ва тегишли инфратузилма босқичма-босқич ривожланаётгани сабабли янги стандартнинг барча афзалликларини тўлиқ ҳис қилмаслиги мумкин.