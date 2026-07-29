Россия президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг фиджитал-спортни ривожлантиришдаги ролини юқори баҳолади
ASTANА. Кazinform – Россия Федерацияси президенти Владимир Путин Астанада бўлиб ўтаётган "Келажак ўйинлари – 2026" халқаро турнирининг очилиши муносабати билан видео табрикнома йўллади.
Россия президентининг сўзларига кўра, ушбу ўзига хос мусобақа спортни замонавий инновациялар билан, жисмоний тайёргарликни эса интеллектуал қобилиятлар билан уйғунлаштиради. Унинг асосий вазифаси келажакка интиладиган, инновацияларга очиқ, илғор технологияларни яхши биладиган, билим қадрини тушунадиган ва доимо мукаммалликка интиладиган инсоннинг ҳар томонлама ривожланишига ҳисса қўшишдир.
– Ишончим комилки, вақт ўтиши билан Ўйинлар дастуридаги мусобақалар сони ҳам, умуман фидгет спортининг кўлами ва машҳурлиги ҳам ошади. Россия — дунёдаги етакчи спорт кучларидан бири, машҳур спортчилар, рекордлар ва ғалабаларнинг ватани. Биз мамлакатимиз фиджитал-ҳаракатнинг олдинги сафларида бўлганидан фахрланамиз. Шунинг учун биз ушбу спорт турини ривожлантириш учун барча зарур шароитларни яратмоқдамиз. Бутунроссия фиджитал-спорт федерацияси 2022 йил ноябрь ойида ташкил этилган. 2024 йил февраль-март ойларида мамлакатимизда биринчи “Келажак ўйинлари” бўлиб ўтди, бу спортчилар ва дунё томошабинларида катта қизиқиш уйғотди, — деди В. Путин.
В. Путин ўз нутқида ушбу ўйинлар ҳар доим сиёсий конъюнктура, ҳар қандай камситиш ва икки томонлама стандартлардан холи бўлганини ва шундай бўлиб қолишини таъкидлади.
— Энг муҳими — ўйинларнинг географик кўлами кенгайиб бормоқда. Бу йилги эстафета ўтган йилги мезбон Абу-Дабидан қабул қилган ёрқин, замонавий ва тез ривожланаётган Астана шаҳрида ўтказилмоқда. Шу муносабат билан мен Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Кемелович Тоқаевнинг фиджитал ҳаракат ва “Келажак ўйинлари”ни ривожлантиришга қўшган улкан ҳиссасини алоҳида таъкидламоқчиман. Унинг шахсий қўллаб-қувватлаши ва ушбу ташаббусга самимий қизиқиши туфайли учинчи “Келажак ўйинлари” Астанада ўтказилмоқда, — деди Россия Федерацияси президенти.
Владимир Путин Қозоғистоннинг жуда юқори спорт салоҳиятига эга эканлигини ва унинг спортчилари нуфузли халқаро мусобақаларда юқори натижаларга эришганини таъкидлади.
– Биз қозоғистонлик дўстларимизнинг бағрикенглиги ва меҳмондўстлигини яхши биламиз. Шунинг учун мен ушбу ўйинлар энг юқори даражада ўтказилишига ва спортчилар ва мухлислар жамоалар ўртасидаги шиддатли рақобатдан айниқса ҳайратда қолишига аминман. Мусобақа иштирокчиларига катта муваффақиятлар, меҳмонларга эса ёрқин ва унутилмас таассуротлар тилайман, — деди В. Путин.
Эслатиб ўтамиз, Астанада "Келажак ўйинлари — 2026" турнирининг очилиш маросими бўлиб ўтмоқда.