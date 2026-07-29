Астанада "Келажак ўйинлари — 2026" турнирининг очилиш маросими бўлиб ўтмоқда
ASTANА. Кazinform – Астанада энг йирик халқаро спорт турнирларидан бири бўлган "Келажак ўйинлари — 2026" бошланди. Очилиш маросимида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев ва Марказий Осиё мамлакатлари президентлари иштирок этмоқда.
Аниқроғи, тантанали оқшомда Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев, Қирғизистон Президенти Садир Жапаров ва Тожикистон Президенти Имомали Раҳмон иштирок этмоқда.
Дастур давомида турнирнинг рамзий қаҳрамонлари - I-Bot, Alem, Ar-Lan және I-Lin таништирилди.
Очилиш маросимида Қозоғистон эстрадаси вакиллари Yenlik, Alpha, Nazar, Ademi ва Astra чиқиш қилмоқда.
Эслатиб ўтамиз, "Келажак ўйинлари - 2026" халқаро турнири 29 июлдан 9 августгача Астанада бўлиб ўтади. Мусобақада 34 мамлакатдан 800 дан ортиқ спортчи иштирок этади. Қозоғистон ушбу мусобақага мезбонлик қилган дунёнинг учинчи мамлакати.
Турнир 29 июлдан 9 августгача пойтахтдаги бир нечта спорт майдонларида бўлиб ўтади. Асосий мусобақа майдончалари сифатида кўп функцияли «Барыс Арена» муз саройи, Beeline Arena миллий теннис маркази, Qazaqstan енгил атлетика спорт мажмуаси ва Жақсилиқк Ушкемпиров номидаги жанг саройи белгиланди.
12 кун давомида иштирокчилар фиджитал-футбол, баскетбол, хоккей, жанг санъати, бокс, рақс услублари, шутерлар, Battle Royale, MOBA, дрон мусобақаси, Battle Bots ва бошқа янги форматдаги спорт турлари бўйича беллашадилар.
Бу йилги турнирнинг умумий соврин жамғармаси 4,5 миллион АҚШ долларидан ошади. Спорт мусобақаларидан ташқари, мухлислар учун махсус шоулар ҳам ташкил этилади.
Шуни таъкидлаш жоизки, Президент Телерадиокомплекси "Келажак ўйинлари — 2026" турнирининг телевиденида ёритилиши учун масъул бўлади.
Ўтган йили Астана "Келажак ўйинлари" эстафетаси БААнинг Абу-Дабида қабул қилган эди.