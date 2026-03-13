Россия меҳнат мигрантлари учун янги қоидалар жорий этади
ASTANA. Kazinform — Давлат Думасининг МДҲ ишлари бўйича қўмитаси меҳнат мигрантларига патент ва вақтинчалик яшаш учун рухсатнома бериш шартларини ўзгартириш тўғрисидаги қонун лойиҳасини биринчи ўқишда қабул қилишни таклиф қилди, деб хабар беради Kazinformнинг Москвадаги мухбири Россия ОАВларига таяниб.
Ҳужжатда “Россиядаги хорижий фуқароларнинг ҳуқуқий мақоми тўғрисида”ги қонунга ўзгартиришлар киритиш назарда тутилган. Лойиҳага кўра, меҳнат мигрантлари ўзлари ва Россияда ўз қарамоғидаги оила аъзолари учун белгиланган аванс солиғини тўлашлари шарт бўлади. Мигрант ва унинг оиласининг мамлакатда қолиш муддати уларнинг меҳнат шартномаси муддатига боғлиқ.
18 ёшга тўлган хорижий фуқароларнинг фарзандлари, агар мамлакатда қолиш учун бошқа қонуний асослари бўлмаса, Россия Федерациясидан 30 кун ичида чиқиб кетишлари шарт.
Қонун лойиҳасида, шунингдек, мигрантнинг даромади ҳақида маълумотлар бўлмаса ёки унинг маоши оила аъзоларини ҳисобга олган ҳолда яшаш минимумидан паст бўлса, патент ёки иш рухсатномасини бекор қилиш учун янги асосларни кўриб чиқиш белгиланган.
Юқори малакали мутахассислар учун алоҳида талабларни белгилаш таклиф этиляпти. Бундай ишчиларнинг аксарияти учун энг кам иш ҳақи ойига 717 минг рублни (4 миллион 423 минг 890 тенгегача, шу йил 12 мартдаги курс бўйича - 6,17) ташкил этиши керак. Аккредитациядан ўтган компаниялардаги шифокорлар, ўқитувчилар, олимлар ва IT мутахассислари учун - 358,5 минг рубль (2 миллион 211 минг 945 тенге, 12 мартдаги курс бўйича - 6,17).
Шунингдек, вақтинчалик яшаш рухсатномаси ёки доимий яшаш рухсатномаси бўлган чет элликлар учун қоидаларни кучайтириш таклиф этиляпти. Агар шахс бир йилда ўн ойдан кам ишлаган бўлса, ҳужжатлар берилмаслиги ёки бекор қилиниши мумкин.