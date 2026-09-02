Россия меҳнат мигрантлари учун тиббий кўрик муддатини 30 кунгача қисқартирди
МОSKVA.Кazinform — 1 сентябрдан бошлаб Россия меҳнат фаолиятини амалга ошириш мақсадида мамлакатга келган хорижий фуқароларни тиббий кўрикдан ўтказиш тартибини кучайтирди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Кучга кирган қонунга кўра, меҳнат мигрантлари мамлакатга киргандан кейин хавфли юқумли касалликлар, ОИВ ва гиёҳванд моддаларни истеъмол қилиш фактини аниқлаш учун тиббий кўрикдан ўтишлари керак бўлган муддат 90 кундан 30 кунгача қисқартирилди.
Россияда 30 кундан ортиқ бўлган хорижий фуқаролар ҳар йили тиббий кўрикдан ўтишлари шарт. Тиббий кўрик харажатлари мигрантларнинг ўзлари ёки уларнинг иш берувчилари томонидан қопланади.
Янги талабларга кўра, тиббий кўриклар фақат ваколатли тиббий ташкилотлар томонидан ўтказилиши мумкин. Тиббий кўрик пайтида воситачилик хизматларини кўрсатиш тақиқланади.
Тиббий кўрикдан ўтиш вақтинчалик яшаш ёки ишлаш учун рухсатнома олиш, шунингдек, патентни қайта расмийлаштириш учун мажбурий шартга айланади.
Текширув натижалари асосида тиббий хулоса, шу жумладан электрон шаклда тузилади. Тиббий кўрик натижалари Соғлиқни сақлаш соҳасидаги Ягона давлат ахборот тизимига киритилади.
Агар хорижий фуқарога хавфли юқумли касаллик, ОИВ ташхиси қўйилган бўлса ёки гиёҳванд моддаларни истеъмол қилгани маълум бўлса, тиббий ташкилот 24 соат ичида Россия Ички ишлар вазирлиги ва Роспотребнадзорга хабар бериши керак. Олинган маълумотлар хорижий фуқарони мамлакатдан чиқариб юбориш тўғрисида қарор қабул қилиш учун асос бўлиши мумкин.
Шундай қилиб, Россия ҳукумати меҳнат мигрантларининг мамлакатга киргандан кейин соғлиғини текшириш муддатини қисқартирди ва мамлакатда 30 кундан ортиқ бўлган хорижий фуқаролар учун мунтазам йиллик тиббий назоратни жорий этмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Россияда автомобиль саноатини ривожлантиришнинг янги стратегияси тасдиқланди.