KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Россияда автомобиль саноатини ривожлантиришнинг янги стратегияси тасдиқланди

    МОSKVA.Кazinform — Россия ҳукумати 2035 йилгача автомобиль саноатини ривожлантириш стратегиясини тасдиқлади. Бу ҳақда Россия Федерацияси Бош вазири Михаил Мишустин маълум қилди, деб хабар беради Кazinform мухбири Россия Федерацияси ҳукумати веб-сайтига таяниб.

    автомобилсозлик
    Фото: ТАСС

    – Қабул қилинган бир қатор қарорлар туфайли саноат корхоналари ҳозирда барқарор ишламоқда. Ўтган йили уларнинг умумий ишлаб чиқариш ҳажми 830 мингта автомобилга етди. Бу санкциялар жорий этилган 2022-йилга нисбатан икки баравар кўп, — деди у.

    — Ушбу соҳадаги чора-тадбирлар самарадорлигини ошириш мақсадида ҳукумат автомобиль саноатини ривожлантириш бўйича янгиланган стратегияни тасдиқлади. Ҳужжатда асосий устуворликлар ва тегишли мақсадли кўрсаткичлар, жумладан, барча сегментларда ишлаб чиқариш ҳажмини икки баравар ошириш кўзда тутилган, — деди Россия ҳукумати раҳбари Россия Федерацияси Бош вазир ўринбосарлари билан учрашувда.

    Эслатиб ўтамиз, Россия ижарасидан қайтариб олинган объектлар Бойқўнғирнинг туристик йўналишларига қўшилди.

    МДҲ Автомобилсозлик Россия
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф