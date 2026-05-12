Rolls-Royce ишлаб чиқариш бошланишидан олдин 100 та янги электромобиль сотди
ASTANA. Kazinform — Rolls-Royce 2027 йилда ишлаб чиқариш бошланишидан олдин Рroject Nightingale кабриолетларининг барча 100 тасини сотди. Харидорлар тўлиқ шахсийлаштирилган, махсус ишлаб чиқарилган автомобилларни олишади, деб хабар беради ABC News.
Ишлаб чиқариш 2027 йилгача бошланиши режалаштирилмаган бўлса-да, 100 та чекланган нашрдаги автомобиллар сотилиб бўлган. Автомобиль сотиб олишни истаганлар энди кутиш рўйхатига ёзилмоқда.
Rolls-Royce бош директори Крис Браунриджнинг сўзларига кўра, Project Nightingale бренднинг биринчи лойиҳаси бўлиб, у автомобилларни ҳар бир мижознинг дидига мос равишда шахсийлаштиришни ўз ичига олади. Шунингдек, кузов дизайни бир хил, бироқ безак, интерьер жиҳозлари ва индивидуал элементлар ҳар бир мижоз учун ҳар хил бўлади.
Электр автомобилини ишлаб чиқариш компаниянинг Гудвуддаги заводида бошланади ва мижозларга биринчи етказиб бериш 2028 йилга мўлжалланган.
Rolls-Royce шунингдек, ишлаб чиқариш мажмуасини кенгайтиришни режалаштирган. Компания индивидуал буюртмалар учун автомобиллар ишлаб чиқариш учун қўшимча 40 минг квадрат метр майдонни қуришга 300 миллион фунт стерлингдан ортиқ маблағ сарфлади.
Браунрижнинг таъкидлашича, глобал иқтисодиётнинг беқарорлиги ва Яқин Шарқдаги вазиятга қарамай, хусусийлаштиришга талаб ортиб боряпти.
Янги моделнинг нархи расман эълон қилинмаган. Rolls-Royce фақат унинг "айниқса экстравагант" премиум автомобиль эканлигини айтилмоқда.