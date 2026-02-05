Римдаги машҳур Треви фавворасини томоша қилиш энди пулли бўлади
ASTANA. Kazinform – Италия пойтахтидаги сайёҳлик маскани бўлган “Треви фаввораси” сайёҳлар учун пуллик бўлади, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Римдаги машҳур Треви фаввораси, сайёҳлар тангаларни улоқтирадиган жой, энди пуллик бўлади. Бундан буён, соат 09:00 дан 22:00 гача (душанба ва жума кунлари - соат 11:30 дан) фавворага кириш учун икки еврога чипта сотиб олишингиз керак бўлади. Бу тахминан 1200 тенге. Беш ёшгача бўлган болалар, ногиронлар ва Рим аҳолиси бу тўловдан озод қилинган.
Кечқурун ва эрта тонгда фавворага бепул ташриф буюришингиз мумкин.
Шаҳар ҳокимиятининг маълумотларига кўра, чипталар савдоси йилига 6,5 миллион евродан 20 миллион еврогача даромад келтириши мумкин. Бу маблағлар объектни сақлаш ва ходимларнинг иш ҳақига сарфланади.
Бироқ, Италия расмийлари бу қарорнинг асосий мақсади пул ишлаш эмас, балки сайёҳларнинг ортиқча оқимини чеклаш эканлигини таъкидламоқда. 2025 йилда Треви фавворасига 10 миллиондан ортиқ киши ташриф буюрган. Энг гавжум кунларда ҳар куни фавворага тахминан 70 000 сайёҳ ташриф буюради.
Сайёҳлар фавворага ташлаган тангалар ҳали ҳам камбағалларга ёрдам берадиган католик хайрия ташкилоти - Caritas di Romaга хайрия қилинади. Ҳар йили фаввора тубидан тахминан 1,5 миллион евролик тангалар йиғилади.
Треви фаввораси - Римдаги энг катта фавворадир. У 1732-1762 йилларда меъмор Николо Сальви томонидан қурилган. Афсонага кўра, агар фавворага битта танга ташласангиз, Римга қайтасиз, агар иккитасини ташласангиз, севги топасиз, учтасини ташласангиз, турмуш қурасиз ва тўрттасини ташласангиз, бойиб кетасиз.
Туризм мутахассисларининг таъкидлашича, Рим бу борада Венециядан ўрнак олмоқда. Илгари, Венеция энг гавжум кунларда тарихий марказига кириш учун пуллик тўловни ҳам жорий қилган эди.