Рим Папасининг хорижий сафари Туркиядан бошланади
ASTANA. Kazinform – Рим-католик черкови раҳбари Рим Папаси Лео XIV ўзининг илк хорижий сафарини Туркиядан бошлашни режалаштирмоқда, дея хабар беради Kazinform Anadolu агентлигига таяниб.
Муқаддас тахт матбуот котиби Маттео Брунининг маълум қилишича, ташриф Туркия президенти Режеп Таййип Эрдоғаннинг таклифига биноан 27-30 ноябрь кунлари бўлиб ўтади.
Никеа биринчи кенгашининг 1700 йиллиги муносабати билан понтифик Туркиянинг Изник шаҳрига ҳам ташриф буюради.
Ватикан воизи Туркиядан кейин Лео XIV Ливанга боришини қайд этди. У 30 ноябрдан 2 декабргача у ерда бўлади.
Матбуот котиби баёнотида сўнгги ойларда муҳокама қилинган ташриф ҳақидаги хабарлар тасдиқланди. Дастлаб, Туркияга ташриф 21 апрелда вафот этган Лео XIV нинг ўтмишдоши Рим Папаси Франциск ташаббуси билан бошланган эди. 2024 йил июнь ойида Френцис Никеа Кенгашининг юбилейини нишонлаш учун Туркияга ташриф буюриш истагини билдирди.
Францискнинг ўлимидан кейин барча нигоҳлар янги понтификка тикилди. 8 майда Римнинг 267-чи Рим папаси этиб сайланган Лео XIV ўзидан олдинги президентнинг режаларидан хабардор эканлигини ва сафарга ҳозирлик кўраётганини тасдиқлади.
Бу Лео XIV нинг папаликка ўтганидан кейин Туркияга биринчи расмий ташрифи бўлади. У мамлакатга ташриф буюрган бешинчи Папа сифатида тарихга киради.
Аввалроқ Туркияга 2014 йилда Рим Папаси Франциск, 2006 йилда Рим Папаси Бенедикт ХVI, 1979 йилда Рим Папаси Иоанн Павел II ва 1967 Рим Папаси Павел VI йилда ташриф буюрган эди.