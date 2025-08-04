Рим папаси Лев XIV билан биргаликда ўтказилган мессада 1 миллиондан ортиқ киши қатнашди
ASTANA. Kazinform – 3 август, якшанба куни Ватикан томонидан ташкил этилган Халқаро ёшлар куни Римнинг четида катта мессадан сўнг якунланди. Папа Лев XIV бошчилигидаги ушбу мессада иштирок этиш учун Тор-Вергата туманига дунёнинг 146 мамлакатидан 1 миллиондан ортиқ ёшлар тўпланди, деб хабар беради DW.
Италия ОАВ маълум қилишича, зиёратчиларнинг тахминан 70 фоизи Ғарбий Европадан келган. Бироқ мессада ҳарбий можаролар бўлаётган ҳудудлардан келган ёшлар ҳам иштирок этди. Ибодат маросимида 20 нафар кардинал, 450 нафар епископ ва қарийб 7000 нафар руҳоний қатнашди.
Якшанба кунги мессадан сўнг Ватиканнинг қарийб бир ҳафта давом этган дастури якунланди. Бу дастур 29 июль куни кечқурун Римдаги Авлиё Пётр майдонида ўтказилган мессадан бошланган эди. Папа ёшларни ҳаётнинг ҳақиқий маъносини излашга чақирди ва тўпланганларга турли тилларда мурожаат қилди. У ўз маърузасини итальян тилида бошлаб, сўнгра испан ва инглиз тилларига ўтди.
Мессанинг якунланишига яқин понтифик 2027 йил 3-8 август кунлари Сеулда бўлиб ўтадиган Халқаро ёшлар кунида ҳам иштирок этиш нияти борлигини эълон қилди.