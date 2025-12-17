Режиссёр Роб Райнер ва унинг рафиқасининг ўлими: ўртанча ўғил гумон остида
ASTANА. Кazinform – Лос-Анжелес округи прокурори Натан Хохман Ник Райнерга оғирлаштирувчи ҳолатларда биринчи даражали қотиллик айблови қўйилишини тасдиқлади, деб хабар беради BBC.
Унинг сўзларига кўра, жиноят пичоқ билан содир этилган.
Ўтган якшанба куни актёр ва режиссёр Роб Райнер ва унинг рафиқаси Мишель Лос-Анжелесдаги уйларида ўлик ҳолда топилган. Уларнинг бир нечта жойларидан пичоқланган жасадлари кенжа қизи Роми томонидан аниқланган. Отаси режиссёрлик қилган "Чарли бўлиш" фильмининг сценарий муаллифи ва ҳаммуаллифи бўлган ўртанча ўғил Ник қотилликда гумон қилиниб, ҳибсга олинган.
Полициянинг маълум қилишича, Ник Райнер воқеадан кейин Лос-Анжелесдаги паркда топилган ва ҳибсга олинган.
Хохманнинг сўзларига кўра, Ник Райнерга қарши айбловлар шартли равишда озод қилинмасдан ўлим жазоси ёки умрбод қамоқ жазосини назарда тутади.
Роб Райнер 20 га яқин фильмларни суратга олган, жумладан, "Гарри Саллини учратганда", "Бир неча яхши йигит" ва "Америка президенти" каби классик фильмларни суратга олган. Унинг актёрлик фаолияти орасида "Сиэтлдаги уйқусизлар", "Уолл-стрит бўриси" ва "Бу — Spinal Tap!" фильмлари бор.
