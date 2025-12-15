Австралия полицияси: Сидней жангарилари ота ва ўғил эканлиги аниқланди
ASTANА. Каzinform — Сиднейда 15 кишининг ўлимига ва 40 кишининг жароҳатланишига сабаб бўлган террористик ҳужумни амалга оширганлар ота ва ўғил бўлиб чиқди. Бу ҳақда Австралиянинг Янги Жанубий Уэльс штати полицияси комиссари Лэньон матбуот анжуманида маълум қилди, деб хабар беради Reuters.
Тергов маълумотларига кўра, Бонди пляжидаги ҳужумчилар Сиднейнинг жануби-ғарбий қисмида жойлашган Бонниригг ҳудудининг икки фуқароси эканлиги маълум бўлди.
"24 ёшли эркак ҳибсга олиш пайтида оғир жароҳат олди ва унинг 50 ёшли отаси вафот этди", — деди полиция комиссари.
Лэньоннинг сўзларига кўра, ҳужумда иштирок этган одамлардан бирортаси қонли воқеани олдиндан режалаштирганлиги ҳақида ҳеч қандай маълумот йўқ. У шунингдек, ҳужумчилардан бирининг тахминан 10 йил давомида қурол олиб юриш лицензияси бўлганини ва қонуний равишда ўқотар қуролга эгалик қилганини таъкидлади.
Янги Жанубий Уэльс полицияси ҳозирда Сиднейнинг Бонди пляжини бутунлай ёпиб қўйди ва ҳужумнинг сабаби ва шароитларини текшириш учун яқин атрофдаги турар жой массивларини ўраб олди. Бу ҳақда идора баёнотида айтилган.
Баёнотга кўра, душанба куни эрталаб воқеа жойи ўраб олинган, Бонди пляжи ва унинг атрофидаги йўллар ёпилган. Қўшма терроризмга қарши кураш бўлими детективлари ҳам воқеани текширмоқда.
Эслатиб ўтамиз, кеча Сиднейда содир бўлган ҳужумда ҳалок бўлганлар сони 16 кишига етди.
Аввалроқ, Сидней пляжида Ханукка байрами пайтида отишма содир бўлганини хабар қилинган эди.