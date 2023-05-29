Режеп Эрдоған ғалаба қозонди - Туркия Олий сайлов кенгаши
«99 фоиздан ортиқ бюллетенларнинг санаб чиқиш натижаларига кўра, президентлик сайловларининг иккинчи босқичида давлат раҳбари Режеп Таййип Эрдоған ғалаба қозонди», - дейилади Туркия Олий сайлов кенгаши маълумотида.
Олий сайлов кенгаши раиси Ахмет Йенернинг маълум қилишича, бюллетенларнинг 99,43 фоизи ҳисоблаб чиқилганидан кейин, Режеп Таййип Эрдоған - 52,14 фоиз, Кемаль Қиличдароғлу 47,86 фоиз овоз олган.
Эслатиб ўтамиз, 28 май, якшанба куни Туркияда президентлик сайловларининг иккинчи босқичи бўлиб ўтди. Сайлов участкалари маҳаллий вақт билан 17:00да (Астана вақти билан 20:00) ёпилган.
14 майда бўлиб ўтган сайловнинг биринчи босқичида номзодларнинг ҳеч бири 50 фоиз овоз тўплай олмади: Туркиянинг амалдаги раҳбари Режеп Таййип Эрдоған – 49,52 фоиз, Халқ демократик партияси раҳбари Кемаль Қиличдароглу – 44,88 фоиз, «Альянс АТА» блоки номзоди Синан Оган – 5,17 фоиз, «Ватан» партияси вакили Муҳаррем Индже – 0,43 фоиз овоз тўплаган.
Сайловларнинг иккинчи босқичида ғалаба қозониш учун номзодлар 50 фоиздан ортиқ овоз олишлари керак эди.