Рекорд: футбол бўйича ЖЧ финали чипталари нархи 11 000 долларгача кўтарилди
ASTANА. Кazinform – 2026 йилги жаҳон чемпионати финали чипталари тарихдаги энг юқори нархга етди. ФИФА томонидан белгиланган янги нархга кўра, энг қиммат чипта 10 990 долларни ташкил этади. Бу ҳақда BBC хабар берди.
Бу нарх аввалги ;аҳон чемпионатлари финаллари учун сотилган чипталар нархидан тахминан етти баравар юқори. Шу муносабат билан мухлислар ўртасида қизғин мунозаралар юзага келди ва ижтимоий тармоқларда танқидий фикрлар кучайди.
Аввалроқ, турнир мезбон мамлакатлари — АҚШ, Канада ва Мексика томонидан тақдим этилган дастлабки таклифларда финал чипталари нархи 1550 доллардан ошмаслиги кўрсатилган эди. Бироқ, ўтган йилнинг декабрь ойида расмий фан-клуб аъзоларига чипталар 8680 долларгача таклиф қилинган эди, аммо очиқ савдо бошланганидан кейин нархлар янада ошди.
Таққослаш учун, Қатарда бўлиб ўтадиган 2022 йилги ;аҳон чемпионати финали учун энг қиммат чипта 1604 долларга тушди. Шундай қилиб, 2026 йилги турнир нархлари мисли кўрилмаган даражага кўтарилди.
Мутахассислар нархларнинг бундай кескин ўсишини динамик нархлаш тизими билан изоҳлашади. Ушбу усулга кўра, ФИФА чипта нархларини талаб даражасига қараб ўзгартиради. Финал ўйини учун мавжуд бўлган ўриндиқлар сонининг чекланганлиги ҳам нархнинг ошишига таъсир кўрсатди.
Очиқ савдода чипталар нархи декабрдаги биринчи партияга нисбатан 38 фоизга ошгани айтилмоқда. Хусусан:
- биринчи тоифали чипта — 10 990 долларгача;
- иккинчи тоифали чипта — 7 380 долларгача;
- учинчи тоифали чипта — 5 785 долларгача.
ФИФА сотувга қўйилган чипталарнинг тўлиқ рўйхатини ҳам, аниқ сонини ҳам эълон қилмади, бу эса умумий савдони тахмин қилишни қийинлаштиради.
Шунга қарамай, кузатувчиларнинг таъкидлашича, энг машҳур ўйинларга, айниқса, етакчи жамоалар ва муҳим плей-офф ўйинларига талаб кескин ошди. Бу мухлисларнинг норозилигига сабаб бўлди. Декабрm ойидаги биринчи чипталар партиясининг нархи баъзи мутахассислар томонидан "мухлисларга нисбатан улкан хиёнат" деб таърифланган. Бироқ, ФИФА чекланган миқдордаги чипталарни 60 доллардан бошлаб таклиф қилган.
Эслатиб ўтамиз, 2026 йилги ;аҳон чемпионати 11 июнда АҚШ, Канада ва Мекcикада бошланади.
АҚШ Ички хавфсизлик департаменти ҳам турнир давомида хавфсизликка таҳдидлар бўлиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирган.