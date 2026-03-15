Референдум ҳеч қандай қонунбузарликларсиз ўтказилмоқда — ТуркПА Бош котиби
ASTANА. Кazinform — Овоз бериш жараёнида халқаро ҳуқуқ ва “Қозоғистон Республикасида сайловлар тўғрисида”ги қонунга зид бўлган ҳеч қандай факт қайд этилмади. Бу ҳақда Туркий давлатлар Парламент Ассамблеяси (ТуркПА) Бош котиби Рамиль Сагиб ўғли Гасан маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, ташкилотнинг 23 нафар вакили Астана, Алмати ва Туркистон шаҳарларида халқаро кузатувчилар сифатида референдумни кузатмоқда.
— Эрталаб соат 07:00 дан бери биз учта шаҳардаги 45 та сайлов участкасига ташриф буюрдик ва уларнинг ишини кузатдик. Биз халқаро ҳуқуқ ва “Қозоғистон Республикасида сайловлар тўғрисида”ги қонунга мос келмайдиган бирон бир қонунбузарликни сезмадик, — деди Рамиль Сагиб ўғли Гасан.
У шунингдек, ТуркПА кузатувчилари орасида Озарбайжон ва Туркия парламентлари депутатлари ва дипломатлар борлигини таъкидлади.
— Қозоғистон халқи сиёсий кампанияда ихтиёрий ва фаол иштирок этмоқда ва овоз бермоқда. Биз референдумни соат 20:00 гача кузатиб борамиз. Барча сайлов участкалари ўз ишини тугатгандан сўнг, биз овозларни санаш жараёнини ҳам кузатиб борамиз. Биз эртага бўлиб ўтадиган матбуот анжуманида ҳисобот берамиз, — дея хулоса қилди халқаро кузатувчи.