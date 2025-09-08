Рақамли трансформация ва сунъий интеллект миллий стратегияга интеграция қилинади - Қарин
ASTANА. Кazinform – Президентнинг бу йилги Мурожаатномасининг бирлаштирувчи ғояси рақамлаштиришни кенг кўламда ривожлантириш ва сунъий интеллектни оммавий жорий этишдан иборат. Бу ҳақда Давлат котиби Ерлан Қарин ижтимоий тармоқдаги постида қайд этган.
— Бу йилги Мурожаатноманинг бирлаштирувчи ғояси рақамлаштиришни кенг кўламда ривожлантириш ва сунъий интеллектни оммавий равишда жорий этишдан иборат. Президент Қасим-Жомарт Тоқаев иқтисодиётнинг турли тармоқларида рақамлаштириш ва сунъий интеллект воситаларини жорий этишни жадаллаштириш вазифасини қўйди. Бу қадамларнинг барчаси умумлаштирилади ва Қозоғистоннинг янги Миллий рақамли ривожланиш стратегиясига интеграция қилинади, — деди Ерлан Қарин.
Давлат маслаҳатчиси Мурожаатномада рақамли трансформация ва сунъий интеллектни жорий этиш мамлакат учун янги миллий ғоя сифатида белгиланганини таъкидлади.
— Қозоғистон дунёда биринчилардан бўлиб янги технологияларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш бўйича комплекс ва тизимли қарорлар қабул қилмоқда. Айни пайтда Қозоғистон келажакда технологик жиҳатдан ривожланган давлатга айланиш ниятида. Шундай қилиб, бу йилги Мурожаатномада рақамли трансформация ва сунъий интеллектни жорий этиш мамлакатимиз учун янги миллий ғоя сифатида белгиланди, — деди у.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги ташкил этилади.