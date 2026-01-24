OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    10:35, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Рақамли аналогларга қараганда 12 баравар тезроқ: Хитой CИ учун энергия тежайдиган чип ишлаб чиқди

    ASTANA. Kazinform - Пекин университети тадқиқотчилари СИ тизимлари учун замонавий рақамли архитектуралардан асосий кўрсаткичлар бўйича сезиларли даражада устун бўлган ихтисослашган аналог чипни ишлаб чиқдилар, деб хабар беради Kazinform мухбири South China Morning Postга таяниб.

    Китайские ученые разработали энергоэффективный аналоговый чип для ИИ
    Фото: South China Morning Post

    Янги чип рақамли аналогларига қараганда 12 баравар тезроқ, шу билан бирга 200 баравар кам энергия сарфлайди, дейилади хабарларда. Тақдим этилган ишланма реал дунё маълумотларини қайта ишлашга қодир, бу эса сунъий интеллект тизимларининг энергия талаб қиладиган рақамли процессорларга боғлиқлиги ҳақидаги тасаввурни ўзгартиради.

    Қурилма архитектураси нафақат оддий ҳисоб-китоблар учун, балки шахсийлаштирилган тавсиялар ва тасвирларни қайта ишлаш каби мураккаб вазифалар учун ҳам мослаштирилган.

    Янги ечимнинг самарадорлиги Netflix ва Yahoo глобал платформаларининг маълумотлар базалари билан таққосланадиган маълумотлар тўпламларида синовдан ўтказилди. Медиа контентини сиқиш синовларида чип юқори аниқликдаги рақамли ҳисоблаш билан бир хил даражада тасвир сифатини сақлаб қолиш билан бирга хотира изини икки баравар камайтиришга муваффақ бўлди.

    Сунъий интеллект Жаҳон янгиликлари Хитой
    Ляззат Сейданова
    Сўнгги хабарлар
