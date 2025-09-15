Рақамли активлар давлат жамғармаси ташкил этилади
ASTANА. Кazinform – Жорий йилда чорвачиликда агробизнесни ривожлантириш бўйича комплекс режа қабул қилинади. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида Қозоғистон Республикаси Бош вазири ўринбосари – Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин маълум қилди.
– Рақамли активларнинг тўлақонли экотизимини шакллантиришни жадаллаштириш мақсадида Миллий банк билан биргаликда рақамли активлар давлат жамғармасини ташкил этиш режалаштирилмоқда. Назорат ва унинг даражасини бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар комплекси ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, нархларни мониторинг ва назорат қилиш, шунингдек, бошқа тартибга солиш чоралари орқали инфляция даражасини пасайтириш мақсадида қайта кўриб чиқилади, – деди Серик Жуманғарин.
Бош вазир ўринбосари нодир ва бошқа ўта танқис бўлган материалларни қайта ишлаш учун маҳсулот ишлаб чиқаришга йўналтирилган саноат базасини мустаҳкамлаш бўйича қатор лойиҳалар амалга оширилишини таъкидлади. Геологик маълумотларни рақамлаштириш бўйича ишлар давом эттирилади. Айни пайтда уларнинг 60 фоизи рақамлаштирилган. Ишларни тўлиқ якунлаш 2026 йил охиригача режалаштирилган.
– Бундан ташқари, геологик маълумотларни тўлиқ қамраб олиш учун сунъий интеллектдан фойдаланган ҳолда Big Data ахборот тизимини яратиш ишлари бошланди. Бундан ташқари, углеводород хомашёсини чуқур қайта ишлаш бўйича флагман лойиҳалар жамғармаси шакллантирилади. Агросаноат мажмуасини қўллаб-қувватлаш доирасида умумий қиймати 1 триллион тенге бўлган 5 та инвестисия шартномаси имзоланди.
“Агросаноат комплексига инвестициялар буюртмаси” лойиҳаси ҳам амалга оширилмоқда. Ушбу ташаббус доирасида уч йил давомида умумий қиймати 1,2 триллион тенгега тенг 200 дан ортиқ лойиҳа молиялаштирилади, – деди у.
Серик Жуманғариннинг айтишича, жорий йил охиригача чорвачиликда агробизнесни ривожлантириш бўйича комплекс режа қабул қилинади.
– Унинг доирасида 5 фоизли имтиёзли кредитлаш йўналиши ва кредит маҳсулотлари линиясини кенгайтириш режалаштирилган. “Даму” жамғармаси томонидан агробизнес кредитлари учун 80 фоизгача кафолат берилади. Шунингдек, сунъий интеллект ёрдамида ер ресурсларининг ягона рақамли харитаси ишлаб чиқилади. Қишлоқ хўжалиги мақсадларида ер участкаларини бериш бўйича танловлар комиссия иштирокисиз электрон шаклда ўтказилади, – деди Бош вазир ўринбосари.
Эслатиб ўтамиз, Ҳукумат Президент Мурожаатномасини амалга ошириш режасини тасдиқлади.