Ҳукумат Президент Мурожаатномасини амалга ошириш режасини тасдиқлади
ASTANА. Кazinform – Бугун Ҳукумат йиғилишида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Қозоғистон халқига Мурожаатномасини амалга ошириш бўйича Миллий ҳаракатлар режаси тасдиқланди.
Бош вазир ўринбосари – Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғариннинг сўзларига кўра, Президентнинг Қозоғистон халқига “Қозоғистон сунъий интеллект даврида: долзарб муаммолар ва уларни рақамли трансформациялар орқали тубдан ҳал этиш” Мурожаатномасини амалга ошириш бўйича Миллий ҳаракатлар режаси 8 та йўналиш бўйича 87 та чора-тадбирлардан иборат:
- инвестиция сиёсати ва молия секторини ишлаб чиқиш;
- саноат базасини мустаҳкамлаш;
- қишлоқ хўжалигини ривожлантириш учун янги туртки;
- транспорт, логистика ва туризм салоҳиятини амалга ошириш;
- уй-жой ва сув инфратузилмасини модернизация қилиш;
- тадбиркорлик иқтисодиёти ҳаракатлантирувчи куч сифатида;
- инсон капиталини ривожлантириш;
- парламент ислоҳотини амалга ошириш.
– Таклиф этилаётган Миллий режа лойиҳасининг чора-тадбирлари миллий иқтисодиёт барқарорлигини ошириш, иқтисодиётнинг муҳим тармоқларида рақамли ва давлат бошқарувини модернизация қилиш, сармоявий муҳитни яхшилаш ва фуқаролар фаровонлигини оширишга қаратилган, – деди Серик Жуманғарин.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Рақамли штаб Президент Мурожаатномаси ижроси бўйича қатор қарорлар қабул қилган эди.