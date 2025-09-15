OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:07, 15 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Ҳукумат Президент Мурожаатномасини амалга ошириш режасини тасдиқлади

    ASTANА. Кazinform – Бугун Ҳукумат йиғилишида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Қозоғистон халқига Мурожаатномасини амалга ошириш бўйича Миллий ҳаракатлар режаси тасдиқланди.

    Ҳукумат
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/Kazinform

    Бош вазир ўринбосари – Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғариннинг сўзларига кўра, Президентнинг Қозоғистон халқига “Қозоғистон сунъий интеллект даврида: долзарб муаммолар ва уларни рақамли трансформациялар орқали тубдан ҳал этиш” Мурожаатномасини амалга ошириш бўйича Миллий ҳаракатлар режаси 8 та йўналиш бўйича 87 та чора-тадбирлардан иборат:

    • инвестиция сиёсати ва молия секторини ишлаб чиқиш;
    • саноат базасини мустаҳкамлаш;
    • қишлоқ хўжалигини ривожлантириш учун янги туртки;
    • транспорт, логистика ва туризм салоҳиятини амалга ошириш;
    • уй-жой ва сув инфратузилмасини модернизация қилиш;
    • тадбиркорлик иқтисодиёти ҳаракатлантирувчи куч сифатида;
    • инсон капиталини ривожлантириш;
    • парламент ислоҳотини амалга ошириш.

    – Таклиф этилаётган Миллий режа лойиҳасининг чора-тадбирлари миллий иқтисодиёт барқарорлигини ошириш, иқтисодиётнинг муҳим тармоқларида рақамли ва давлат бошқарувини модернизация қилиш, сармоявий муҳитни яхшилаш ва фуқаролар фаровонлигини оширишга қаратилган, – деди Серик Жуманғарин.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Рақамли штаб Президент Мурожаатномаси ижроси бўйича қатор қарорлар қабул қилган эди.

    Теглар:
    Ҳукумат йиғилиши Иқтисодиёт Мурожаатнома-2025
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!