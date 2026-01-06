Рақамлаштириш ва сунъий интеллект йили: 2026 йилда қандай рақамли лойиҳалар амалга оширилади
ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбари 2026 йилни Рақамлаштириш ва сунъий интеллект йили деб эълон қилди. Энергетика вазирлиги сунъий интеллект технологиялари ёқилғи-энергетика комплексининг асосий жараёнларига тизимли равишда жорий этилишини эълон қилди.
Вазирликнинг ёндашуви экспериментал ишланмаларга эмас, балки инфратузилманинг ишончлилигини ошириш, аварияларни камайтириш ва харажатларни оптималлаштиришга қаратилган амалий пилот лойиҳаларни амалга оширишга асосланган.
Ҳозирда соҳада учта асосий амалий ҳолат жорий этилмоқда: учувчисиз учиш аппаратлари ёрдамида ҳаво электр узатиш линияларининг сунъий интеллект дефектоскопияси. Компьютер кўриш ва машинани ўрганиш технологиялари 4К-камералар, иссиқлик аниқлаш ва лидар тизимларидан олинган маълумотлар асосида таянч тузилмалар ва симлардаги нуқсонлар, қизиб кетиш, деформациялар ва бошқа яширин хавфларни автоматик равишда аниқлаш имконини беради.
Акустик резонанс технологиясига асосланган иситиш тармоқларининг роботли қувур ичидаги диагностикаси. Ушбу ечим тизимни очмасдан ва тўхтатмасдан қувурларнинг ҳолатини нуқтама-нуқта баҳолашни таъминлайди.
Газ соҳаси учун мўлжалланган СИ-ассистент, мобил иловада олинган фотосурат орқали газ ҳисоблагичларининг кўрсаткичларини автоматик тарзда аниқлайди. Бу инсон омилини камайтиради ва ўлчаш аниқлигини оширади.
Ушбу ечимлар синов режимида синовдан ўтказилди ва юқори самарадорликни кўрсатди: диагностика вақти тезлаштирилди, авариялар даражаси камайди ва ресурсларни тежаш сезиларли даражада ошди.
Президент томонидан қўйилган вазифаларга мувофиқ, 2026 йилда Энергетика вазирлиги электр ва иссиқлик таъминоти соҳаларида сунъий интеллект ечимларини кенг кўламда жорий этишга синов босқичидан ўтишни режалаштирмоқда.
Устувор йўналишлар қаторига қуйидагилар киради: сунъий интеллект дефектоскопиясидаги нуқсонлар классификаторларини кенгайтириш, магистрал қувурларда линия ичидаги диагностика технологияларини жорий этиш, шунингдек, газ соҳасида рақамли хизматларни янада ривожлантириш.
Бундан ташқари, вазирлик сунъий интеллект технологияларини ишлаб чиқаётган маҳаллий IT-компаниялари билан имзоланган меморандумлар доирасида тизимли ҳамкорликни давом эттиради.
2026 йилни рақамлаштириш ва сунъий интеллект йили деб эълон қилиш илғор технологияларни жадал жорий этишга ва Қозоғистон энергетика секторини барқарор, рақамли ва технологик жиҳатдан мустақил секторга айлантиришга кучли туртки беради.