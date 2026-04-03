Рақамлаштириш, роботлаштириш ва СИни жорий этиш: машинасозлик соҳасидаги кейинги қадамлар
ASTANA. Kazinform – Секторнинг технологик даражаси ошади. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Бош вазири Олжас Бектенов Қозоғистон механик муҳандисларининг XIII форумида маълум қилди.
“Маҳсулотнинг технологик даражаси - глобал рақобат шароитида асосий омиллардан биридир. Аслида, бу рақамлаштириш, роботлаштириш ва сунъий интеллектни жорий этишни англатади. Бу жараёнлар, айниқса, Президент томонидан қўйилган кенг кўламли вазифалар контекстида муҳимдир. Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев таъкидлаганидек, Қозоғистон минтақадаги етакчи рақамли марказлардан бирига айланиши керак”, - деди О. Бектенов.
Шу билан бирга, заводларда янги технологиялардан фойдаланиш кенг кўламли ўзгаришларнинг асосий элементига айланиб бормоқда.
“Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, ишлаб чиқаришда сунъий интеллектдан фойдаланиш ускуналарга техник хизмат кўрсатиш харажатларини 40% гача камайтиради”, — деди Бош вазир.
Унинг сўзларига кўра, Қозоғистонда ҳам бундай муваффақиятли мисоллар мавжуд. Масалан, «СарыарқаАвтоПром» корхонасида сунъий интеллект мумкин бўлган носозликларни олдиндан башорат қилади ва конвеернинг тўсатдан тўхтаб қолишининг олдини олади. ERG гуруҳида эса рақамли ёрдамчилар ва аналитик платформалар логистикадан тортиб электр энергияси истеъмолигача бўлган жараёнларни оптималлаштиради. Натижада, компания ўтган йили тахминан 55 миллиард тенге тежаб қолди.
“Бу ақлли технологиялар реал иқтисодий фойда келтиришини аниқ кўрсатиб турибди. Энди қисман автоматлаштиришдан кейинги босқичга ўтиш ва "ақлли фабрикалар"ни ишга тушириш режалаштирилган. Дизайн ва маҳсулот сифатини бошқариш учун сунъий интеллект ишлатилиши керак. Бу маҳаллий ишлаб чиқарувчиларга нафақат рақобатбардош бўлиб қолиш, балки узоқ муддатда глобал бозорларда янги сифат стандартларини шакллантириш имконини беради”, — деди О. Бектенов.