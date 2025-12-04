Рафаэль Гросси Қозоғистон билан ҳамкорлик қилиш учун йўл харитасини ишлаб чиқишни таклиф қилди
ASTANА. Каzinform — Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазири Ермек Кўшербаев Халқаро атом энергияси агентлиги (МАГАТЭ) Бош директори Рафаэль Гросси билан учрашди. У атом электр станцияси қуриш лойиҳасини амалга оширишнинг барча босқичларида Қозоғистонга ҳар томонлама ёрдам кўрсатишга тайёрлигини билдирди ва ҳамкорликнинг бошқа асосий йўналишларини ўз ичига олган ўзаро ҳамкорлик учун йўл харитасини ишлаб чиқиш ва имзолашни таклиф қилди.
Қозоғистон Ташқи ишлар вазирлиги раҳбари мамлакатнинг миллий атом саноатини ривожлантириш ва атом электр станцияларини қуриш режаларини тақдим этди, углерод нейтраллигига эришиш стратегик вазифасининг долзарблигини таъкидлади. Е. Кўшербаев МАГАТЭ билан ҳамкорлик, жумладан, шартномавий ва ҳуқуқий асосларни кенгайтириш Қозоғистон ташқи сиёсатининг устувор йўналишларидан бири эканлигини таъкидлаб, Агентликнинг глобал хавфсизлик архитектурасини қўллаб-қувватлаш ва халқаро ядро қуролини тарқатмаслик режимини мустаҳкамлашдаги муҳим ролига эътибор қаратди.
Вазир МАГАТЭ раҳбарига Қозоғистон билан ҳамкорликнинг барча соҳаларида доимий қўллаб-қувватлагани учун миннатдорчилик билдирди ва инсон ресурсларини ривожлантириш ва қозоғистонлик мутахассисларнинг Агентлик тузилмаларида вакиллигини таъминлаш бўйича ишларни давом эттириш муҳимлигини таъкидлади. Қозоғистонлик дипломат шунингдек, Қозоғистоннинг МАГАТЭ доирасида аъзо давлатларнинг суверен тенглигини тиклаш бўйича кун тартибини илгари суришдаги муҳим ҳиссасини таъкидлади.
Р. Гросси Қозоғистоннинг атом энергиясидан тинч мақсадларда фойдаланишга ва унинг ташаббусларига, атом электр станцияларини қуриш режаларидан, ядровий тиббиётни ривожлантиришдан тортиб, Ўскемендаги кам бойитилган уран банкининг муваффақиятли фаолиятигача бўлган ҳиссасини таъкидлади. У атом электр станциясини қуриш лойиҳасини амалга оширишнинг барча босқичларида Қозоғистонга ҳар томонлама ёрдам кўрсатишга тайёрлигини билдирди ва ҳамкорликнинг бошқа асосий йўналишларини ўз ичига олган ҳамкорлик йўл харитасини ишлаб чиқиш ва имзолашни таклиф қилди.
Онкологик касалликларни даволаш учун инновацион ядровий технологияларни ривожлантириш, қишлоқ хўжалиги самарадорлигини ошириш, шунингдек, собиқ Семей полигони ҳудудини тиклаш бўйича МАГАТЭ техник ҳамкорлик дастури доирасида Қозоғистонда амалга оширилган лойиҳалар юқори баҳоланди.
Учрашув якунида Қозоғистон ва МАГАТЭ ўзаро манфаатдорликларини ва кўп томонлама ҳамкорликни янада кенгайтириш ва чуқурлаштиришга тайёр эканликларини тасдиқладилар.