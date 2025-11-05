Qozog‘istonning aksariyat qismida qor yog‘adi - Qazgidromet
ASTANA. Kazinform – «Qazgidromet» RDK Qozog‘istonda 5 noyabr kuni sinoptik sharoitlar va xavfli ob-havo hodisalari bo‘yicha prognozini e’lon qildi, deb xabar beradi Kazinform.
– Atlantika sikloni va unga bog‘liq atmosfera frontal ajralishlari bilan Qozog‘istonning aksariyat qismida qor yog‘adi, janubi-sharqning tog‘li hududlarida qor. Respublikaning janubi-sharqida yomg‘ir va qor yog‘adi. Faqat Qozog‘istonning g‘arbida antisiklon ta’siri tufayli ob-havo yog‘ingarchiliksiz qoladi. Shamol tezligi kuchayadi, butun mamlakat bo‘ylab bo‘ronlar, tuman va yaxvonlik bo‘lishi kutilmoqda, - deya xabar beradi sinoptiklar.
Jambil viloyatining g‘arbi, sharqi, markazida, Almati viloyatining g‘arbi va shimolida yuqori yong‘in xavfi saqlanib qolmoqda.
Jambil viloyatining shimolida favqulodda yong‘in xavfi mavjud.
Eslatib o‘tamiz, 4 noyabr kuni Qozog‘istonning aksariyat qismida qor yog‘ishi haqida xabar bergan edik.