Qozog‘istonning aksariyat qismida qor yog‘adi — Qazgidromet
ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK 6 noyabr uchun ob-havo ma’lumotlarini e’lon qildi.
Sinoptiklarining ma’lumotlariga ko‘ra, Qozog‘istonning aksariyat qismida Atlantika sikloni va u bilan bog‘liq atmosfera frontal qismlarining o‘tishi tufayli qor yog‘adi.
Faqat mamlakatning g‘arbi, shimoli-g‘arbi va janubida antisiklon tizmasi tufayli ob-havo yog‘ingarchiliksiz bo‘ladi. Shimolda yomg‘ir aralash qor yog‘adi.
Respublika bo‘ylab shamol kuchayadi, izg‘irin, tuman va yaxvonlik bo‘ladi.
Astanada havo harorati 0-2 daraja bo‘ladi. Shamol janubi-g‘arbiy tomondan esadi, ertalab va tushdan keyin shamol tezligi sekundiga 15-20 metrga yetadi.
Almatida termometr kunduzi 0 +2°C ni ko‘rsatadi, kechasi va ertalab tuman tushadi.
Chimkentda kun iliq, havo harorati +6+8 daraja bo‘ladi. Kechasi va ertalab shaharni tuman qoplaydi.
Eslatib o‘tamiz, 5 noyabr kuni Qozog‘istonning aksariyat qismida qor yog‘ishi haqida xabar bergan edik.