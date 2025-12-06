OZ
    Qozog‘istonda ob-havo keskin sovishi mumkin - FVV

    ASTANA. Kazinform – Yaqin kunlarda mamlakatning bir qator hududlarida ob-havo keskin yomonlashadi, deb xabar berdi Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot xizmati.

    қор
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    — Ko‘pgina shimoliy va markaziy viloyatlarda qor yog‘adi, bo‘ron bo‘ladi, tuman tushadi, shamolning tezligi 15-20 m/s gacha yetadi, — deyiladi xabarda.

    Aqmola, Qostanay, Shimoliy Qozog‘iston, Pavlodar, Qarag‘andi, Sharqiy Qozog‘iston, Ulitau va Abay viloyatlarida havo harorati -25…-33 °C gacha tushadi.

    Astanada -24…-26 °C gacha sovuq bo‘lishi kutilmoqda.

    Eslatib o‘tamiz, 5 dekabr kuni mamlakatning aksariyat qismini tuman qoplashi haqida xabar bergan edik.

