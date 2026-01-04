Qozog‘istonda 4-yanvar kuni ob-havo qanday bo‘ladi
ASTANA. Kazinform – Sinoptiklar 4-yanvar uchun mamlakatdagi tabiiy hodisalar bo‘yicha ob-havo ma'lumotlarini e'lon qilishdi.
Qazgidromet ma'lumotlariga ko‘ra, Qozog‘istonning faqat janubi-g‘arbi va sharqida yog‘ingarchiliksiz ob-havo kuzatiladi.
Kelgusi kunlarda O‘rta yer dengizidan Qozog‘iston orqali siklon o‘tadi. Shu munosabat bilan, siklon va atmosfera frontlari tufayli respublikaning aksariyat qismida qor va bo‘ron kutilmoqda, g‘arb va janubda esa yomg‘ir va qor yog‘adi. Turkiston viloyatining tog‘li hududlarida kechasi va ertalab kuchli yog‘ingarchilik bo‘lishi mumkin.
Mamlakat g‘arbida havo harorati kechasi 0-8°C gacha, kunduzi esa - 2°C dan -5°C gacha ko‘tariladi. Markazda havo harorati kechasi -10°C dan -18°C gacha, kunduzi -5°C dan -12°C gacha pasayadi, janubda havo harorati kechasi -0°C dan -10°C gacha, kunduzi -6°C dan -2°C gacha pasayadi, janubi-sharqda havo harorati kechasi -0°C dan -5°C gacha, tog‘li hududlarda -8°C dan -13°C gacha va kunduzi -2°C dan -3°C gacha pasayadi. Respublika sharqida havo harorati kechasi -5°C dan -13°C gacha, kunduzi -5°C dan -10°C gacha ko‘tarilishi kutilmoqda.
Shuni ta'kidlash kerakki, Qozog‘iston bo‘ylab yaxvonlik, tuman va kuchli shamol kutilmoqda.
Eslatib o‘tamiz, 3-yanvar kuni Qozog‘istonning o‘ndan ortiq shaharlarida havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.