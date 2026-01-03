Bugun Qozog‘istonning o‘ndan ortiq shaharlarida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — «Qazgidromet» RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e'lon qildi.
— 2026-yil 3-yanvarda Pavlodar, Qarag‘andi, Balqash, Temirtau, O‘skemen, Semey, Ridder, Atirau, Aqto‘be, Almati va Astana shaharlarida kechasi havo ifloslanishi uchun noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — bu atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) to‘plami.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
Eslatib o‘tamiz, 2-yanvar kuni Astana va Almatida havo sifati yomonlashishi haqida xabar bergan edik.