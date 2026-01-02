08:35, 02 Январь 2026 | GMT +5
Astana va Almatida havo sifati yomonlashadi
ASTANA. Kazinform — «Qazgidromet» RDK mamlakatdagi havo sifati bo‘yicha o‘z prognozini e'lon qildi.
— 2026-yil 2-yanvarda O‘skemen, Semey, Ridder, Almati, Astana shaharlarida havo ifloslanishi uchun noqulay meteorologik sharoitlar kutilmoqda, — deyiladi xabarda.
Noqulay meteorologik sharoitlar — atmosfera havosining sirt qatlamida zararli (ifloslantiruvchi) moddalarning konsentratsiyasiga hissa qo‘shadigan qisqa muddatli meteorologik omillar (bulutli ob-havo, yengil shamol, tuman, inversiya) to‘plami.
Noqulay meteorologik sharoitlar paytida aholi punktlarida atmosfera havosining sifati yomonlashishi mumkin.
