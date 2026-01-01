Qozog‘istonda yanvar oyida ob-havo qanday bo‘ladi
ASTANA. Kazinform - Qazgidromet sinoptiklari Qozog‘iston bo‘yicha 2026-yil yanvar oyi uchun ob-havo ma’lumotlarini e’lon qilishdi.
Sinoptiklarning ma’lumotlariga ko‘ra, yanvar oyida o‘rtacha oylik havo harorati respublikaning butun hududida iqlim normasidan 1-2°C yuqori bo‘ladi.
Qozog‘istonning aksariyat qismida oylik yog‘ingarchilik norma atrofida bo‘lishi kutilmoqda. Pavlodar viloyatida, Shimoliy Qozog‘iston va Sharqiy Qozog‘iston viloyatlarining aksariyat qismida, Qostanay viloyatining shimolida, Aqmola, Qarag‘andi va Abay viloyatlarining shimoli-sharqida, Almati va Jambil viloyatlarining janubiy yarmida, Turkiston viloyatining janubi-sharqida va Jetisu viloyatida normadan yuqori yog‘ingarchilik bo‘ladi.
Oy davomida qor yog‘ishi, kuchli shamol, bo‘ronlar, tuman va yaxvonliklar ochiq, sovuq ob-havo bilan almashinib turadi.
Mamlakat g‘arbida, birinchi o‘n kunlikning boshida havo harorati kechasi -10…-18°C gacha, kunduzi -5…-12°C gacha pasayadi.
Mamlakatning shimoli-g‘arbi, shimoli va markazida tungi havo harorati -10…-20°C dan -3…-8°C gacha, kunduzi -12…-2°C dan -5…+3°C gacha o‘zgarib turadi.
Qozog‘iston sharqida tungi havo harorati -2…-13°C dan -10…-18°C gacha, kunduzi -6…+2°C dan -2…-10°C gacha bo‘ladi.
Mamlakatning janubi-g‘arbi, janubi va janubi-sharqida tungi havo harorati -2…-12°C dan -5…+5°C gacha, kunduzi -3…+8°C dan +5…+10°C gacha, mamlakatning uzoq janubida esa +15°C gacha ko‘tarilishi mumkin.
Oyning ikkinchi va uchinchi o‘n kunligida, shimol, shimoli-g‘arb, sharq va markazga sovuq havo massalarining kirib kelishi davrida, tungi havo harorati -25…-35°C gacha, kunduzi esa -15…-20°C gacha pasayishi kutilmoqda. Yanvarning eng issiq kunlarida havo harorati -5…+3°C gacha ko‘tariladi.
G‘arbda sovuq to‘lqinlar paytida havo harorati kechasi -20…-27°C gacha, kunduzi esa -12…-19°C gacha pasayadi. Oyning ayrim kunlarida kunduzgi havo harorati 0…+5°C gacha ko‘tarilishi tufayli iliq bo‘lishi mumkin.
Qozog‘istonning janubiy yarmida tungi havo harorati 0…-5°C dan -10…-20°C gacha, kunduzgi harorat esa +2…+12°C dan -3…-13°C gacha o‘zgarib turadi. Uchinchi o‘n kunlikning ayrim kunlarida tungi havo harorati -20…-30°C gacha, kunduzgi harorat -10…-18°C gacha pasayadi.