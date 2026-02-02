08:37, 02 Февраль 2026 | GMT +5
Qorbo‘roni va tuman: 2-fevral uchun ob-havo ma'lumoti
ASTANA. Kazinform — “Qazgidromet” RDK 2-fevral uchun ob-havo ma'lumotlarini e'lonqildi. Ma’lumotlargako‘ra, Qozog‘istonning shimoliy va markaziy qismida qor va bo‘ronlar bo‘lishi kutilmoqda.
G‘arb va janubda yomg‘ir va qor yog‘ishi, bo‘ron va yaxvonlik hosil bo‘lishi kutiladi. Mamlakatning sharqida, janubi-sharqida va shimoli-g‘arbida yog‘ingarchilik kutilmaydi. Respublika bo‘ylab kuchli shamol va tuman bo‘lishi mumkin.