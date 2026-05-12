    Путинцева Париж турнирида рақибини йирик ҳисобда мағлуб этди

    ASTANА. Каzinform — Қозоғистоннинг иккинчи ва дунёда 77-ракеткаси Юлия Путинцева Париж (Франция) WТА 125 турнирини муваффақиятли бошлади.

    Фото: ҚТФ

    Қозоғистонлик теннисчи ўзининг биринчи учрашувини дунёнинг 50-рақамли теннисчи ва ушбу турнирда 6-ракеткаси Маккартни Кесслерга қарши ўтказди.

    Рақиблар илгари бир марта тўқнаш келишган ва Путинцева ғалаба қозонган эди.

    Бу сафар Юлия рақибига ҳеч қандай имконият қолдирмади — 6:1, 6:1.

    1 соат 8 дақиқа давом этган ўйинда Путинцева 10 та брейк-пойнтдан 6 тасини фойдаланди. Кесслер 1 та брейк (7 та брейк-пойнт) билан чекланган эди.

    Юлия Путинцева чорак финалга чиқиш учун дунёнинг 362-ракеткаси, америкалик Слоан Стивенс ёки саралаш турнири ғолибларидан бири билан рақобатлашади.

    11-17 май кунлари Парижда бўлиб ўтадиган Ролан Гаррос турнири арафасида ўтказилаётган турнирнинг соврин жамғармаси 115 минг АҚШ долларига баҳоланмоқда.

    Эслатиб ўтамиз, Анна Данилина Рим турнирининг 1/8 финалига чиқди.

    Бекабат Узаков
