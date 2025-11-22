Путин ва Зеленский Трампнинг тинчлик режасига жавоб берди
ASTANА. Кazinform — Россия ва Украина раҳбарлари Дональд Трампнинг тинчлик режасида иштирок этишлари мумкинлигини айтишди, аммо унинг муваффақиятига шубҳа қилишди, деб хабар беради Кazinform мухбири ABC Newsга таяниб.
Украина президенти Владимир Зеленский ўз мамлакати қийин танловга дуч келиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди: "ўз қадр-қимматини" йўқотиш ёки энг муҳим иттифоқчисининг қўллаб-қувватлашини йўқотиш — мамлакат номини айтмади. Зеленскийнинг айтишича, кейинги ҳафта "жуда қийин" бўлади.
Владимир Путин Миллий хавфсизлик кенгаши аъзолари билан учрашувда Москва "асосий тинчлик келишуви" учун 28 банддан иборат режани асос қилиб олишга тайёр эканлигини, аммо уни ҳали батафсил кўриб чиқмаганлигини айтди.
Путиннинг айтишича, Россия бу ёзда Аляскада бўлиб ўтган саммитда Трамп маъмурияти билан режанинг бир версиясини муҳокама қилган ва 28 банддан иборат лойиҳани "сезиларли даражада янгиланган" версия деб атаган.
Расман "Украина ишончли хавфсизлик кафолатларини олади" деб номланган 28 банддан иборат тинчлик режаси НАТОнинг хавфсизлик кафолатларини ҳам ўз ичига олади.
Режа Украина сўнгги ҳафталарда катта йўқотишларга учраганидан ва Россия қўшинлари янги ҳудудларни эгаллаб олганидан кейин ишлаб чиқилган. Зеленский ҳозирда уруш бошланганидан бери энг йирик коррупция можароси туфайли босим остида. Можаро унинг маъмуриятидаги юқори лавозимли амалдорларни ўз ичига олган, шунинг учун бу Зеленский бошқарувига жиддий зарба.
Эслатиб ўтамиз, Трампнинг Украинадаги урушни тугатиш бўйича 28 банддан иборат режаси АҚШ президентининг махсус вакили Стив Уиткофф томонидан Давлат котиби Марко Рубио иштирокида ишлаб чиқилган.
Ҳали дастлабки ва ўзгариши мумкин бўлган режа пайшанба куни Украина президенти Володимир Зеленскийга тақдим этилган эди.
Аввалроқ, Трамп Украина бўйича режани имзолаш учун "қулай сана"ни келаси пайшанба, 27 ноябрь, Миннатдорчилик куни сифатида белгилагани ҳақида хабар берилган эди.
