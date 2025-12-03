Путин ва Уиткофф учрашуви: АҚШ томонидан юборилган тўртта ҳужжат муҳокама қилинди
ASTANА. Каzinform — АҚШнинг Украина бўйича тинчлик режасининг биринчи версиясидан сўнг, Россия яна тўртта ҳужжатни олди, улар Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ вакиллари ўртасидаги Кремлдаги учрашувда муҳокама қилинди, деб хабар беради ТАСС.
Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путиннинг ёрдамчиси Юрий Ушаков хабар берди.
— Агар жамоатчилик фақат унинг бандлари билан қизиқса, унда 27 банддан иборат ҳужжат бор эди, — деди Ушаков.
Унинг сўзларига кўра, АҚШ президенти Доналд Трампнинг ушбу тинчлик режаси Москвага тақдим этилган, аммо у бўйича ҳеч қандай муҳокамалар бўлмаган.
Ушаков таъкидлаганидек, Россия томони яна тўртта ҳужжатни олди, улар Путиннинг Уиткофф ва Кушнер билан учрашувида муҳокама қилинган.
— Мен бу ҳужжатлар ҳақида ҳеч қандай маълумот бера олмайман. Уларнинг барчаси Украинадаги инқирозни узоқ муддатли тинч йўл билан ҳал қилишга тегишли, — деди Кремль вакили.
Қўшимча саволларга жавобан у "дастлаб битта версия бор эди, кейин бу версия такомиллаштирилди ва битта ўрнига тўртта версия пайдо бўлди" деб таъкидлади. Бироқ, Россия президентининг ёрдамчиси уларнинг мазмунини ошкор қилишдан бош тортди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Путин ва Уиткофф Москвада беш соатлик учрашув ўтказди.