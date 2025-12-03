Путин ва Уиткофф Москвада беш соатлик учрашув ўтказди
МОSKVА. Кazinform — Кремлда Россия президенти Владимир Путин ва АҚШ президентининг махсус вакили Стивен Уиткофф ўртасида беш соатлик учрашув бўлиб ўтди. Музокаралар Украинадаги вазиятни ҳал қилишга қаратилган эди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Россия томонидан музокараларда президент ёрдамчиси Юрий Ушаков ва Россия тўғридан-тўғри инвестиция жамғармаси раҳбари, инвестиция ва иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакил Кирилл Дмитриев иштирок этди.
АҚШ томонидан президентнинг куёви, бизнесмен, инвестор, Affinity Partners асосчиси Жаред Кушнер иштирок этди.
Соат 19:45 да Кремль сайтида В.Путин С. Уиткоффни қабул қилгани ҳақида хабар берилди.
Музокаралар ярим тундан кўп ўтмай якунланди ва соат тахминан 1:00 да Теlegram каналларида Уиткоффнинг учрашувдан кейин Москвадаги АҚШ элчихонасига келгани акс этган видео жойлаштирилди.
Музокаралардан сўнг К. Дмитриев уларни самарали деб баҳолади.
Россия президенти ёрдамчиси Ю. Ушаков учрашувни фойдали, конструктив ва мазмунли деб атади ва шунингдек, Россия ва АҚШ ўртасидаги иқтисодий ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинганини таъкидлади.
— Россия президенти Владимир Путин ва Стивен Уиткофф Украинада узоқ муддатли тинчлик ўрнатиш истиқболларини муҳокама қилишди. Энг муҳими, томонлар Украинада узоқ муддатли тинчлик ўрнатишга эришиш учун қўшма ишларни давом эттиришга тайёр эканликларини билдиришди, — деди Ушаков учрашувдан кейин журналистларга.
У шунингдек, учрашувда Владимир Путин Россия АҚШнинг Украина режасининг баъзи жиҳатларига рози бўлиши мумкинлигини, баъзи масалалар эса Москванинг танқидига сабаб бўлганини айтди. Ушаковнинг сўзларига кўра, Украина инқирозини ҳал қилиш бўйича бир қатор Америка таклифлари муҳокама қилиниши мумкин. Ҳозирча келишилган версия йўқ, аммо АҚШ томонидан таклиф қилинган баъзи ғоялар "бироз мақбул" кўринади ва муҳокама қилиниши мумкин.
Учрашув бошланишидан олдин, С. Уиткофф, К. Дмитриев ва Ж. Кушнернинг Қизил майдонда юрган видеоси оммавий ахборот воситаларида эълон қилинди.
Шундай қилиб, С. Уиткофф бу йил олтинчи марта Москвага ташриф буюрмоқда. Ушбу учрашувда у Россия раҳбарига Украина бўйича АҚШнинг тинчлик таклифларини тақдим этиши кутилган эди.
Шу куни Ҳиндистон оммавий ахборот воситалари учун брифингда Россия президентининг матбуот котиби Д. Песков ушбу учрашув Украина можаросини тинч йўл билан ҳал қилиш йўлидаги муҳим қадам бўлишини айтди.
К. Дмитриев Х ижтимоий тармоғида бугун Украина бўйича тинчлик музокаралари учун муҳим кун эканлигини, АҚШ президенти Дональд Трампнинг Ғазодаги тинчлик шартномасини тайёрлаган гуруҳ Москвага келаётганини ва Трампнинг Украина учун тинчлик режасини тарғиб қилиш ниятида эканлигини ёзди.
Бир қатор оммавий ахборот воситалари Трампдан вазирлар кабинети йиғилишида Москвадаги Украина бўйича музокаралардан ютуқ кутиш керакми, деб сўралганда, у аниқ айта олмаслигини, аммо асосий мақсад ҳар ой минглаб одамларнинг ҳаётини сақлаб қолиш эканлигини айтганини хабар қилишди.
Эслатиб ўтамиз, Путиннинг Уиткофф билан учрашуви 2 декабрга белгиланган эди.