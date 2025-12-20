Президентнинг Японияга расмий ташрифи мазмунли ва самарали бўлди - Руслан Желдибай
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбарининг Японияга расмий ташрифи мазмунли ва самарали бўлди. Бу ҳақда ҚР Президенти ёрдамчиси - Президентнинг матбуот котиби Руслан Желдибай маълум қилди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Кунчиқар мамлакат олий раҳбарияти, етакчи компанияларнинг топ-менежерлари билан самарали музокаралар олиб борди ва Японияда ўқиётган ва ишлаётган қозоғистонликлар билан учрашди.
Қозоғистонга инвестицияларни жалб қилиш
Президент Япониянинг йирик компаниялари ва ташкилотлари раҳбарлари билан учрашувлар ўтказди.
Улар орасида Mitsui трансмиллий савдо компанияси, Rakuten Group халқаро технология конгломерати, Sumitomo савдо ва инвестиция корпорацияси, машинасозлик соҳасидаги дунёдаги энг йирик корпорациялардан бири Komatsu, қурилиш ва кончилик ускуналарини ишлаб чиқариш бўйича етакчи компания Hitachi Construction Machinery, шунингдек, Япониянинг металл ва энергетика хавфсизлиги агентлиги бор.
Музокараларда ўзаро манфаатли ҳамкорлик истиқболлари муҳокама қилинди. Хусусан:
— ядровий тиббиётни ривожлантириш;
— асосий фойдали қазилмаларни қидириш;
— логистика ва рақамлаштириш;
— "яшил" технологияларни жорий этиш, қурилиш ва кончилик ускуналарини ишлаб чиқариш ва уларга хизмат кўрсатиш.
Олий даражадаги учрашувлар
Император Нарухито ва Япония Бош вазирининг шу куни кутиб олиши ва эҳтироми Давлат раҳбарининг халқаро ҳамжамиятдаги улкан обрўсини намойиш этади.
Япония дипломатиясида бундай протокол тадбирларини кетма-кет ташкил этиш камдан-кам учрайдиган ҳодиса бўлиб, меҳмонга бўлган улкан ҳурмат белгиси ҳисобланади.
Бундан ташқари, Президент Токио губернатори билан учрашди.
Учрашувда Smart city технологияларини ривожлантириш ва шаҳар бошқарувида инновацион ечимларни жорий этиш масалалари кўриб чиқилди. Делегация аъзолари Қозоғистон ва Япония пойтахтлари ўртасида ўзаро англашув меморандумини имзоладилар.
Давлат раҳбари Токиодаги БМТ университетида маъруза ўқиди
Буни алоҳида хайрихоҳликнинг намоён бўлиши деб ҳам ҳисоблаш мумкин. Қасим-Жомарт Тоқаев ўз маърузасида замонавий геосиёсат, ўрта державаларнинг халқаро майдондаги роли, сунъий интеллектнинг тобора ортиб бораётган аҳамияти ва Бирлашган Миллатлар Ташкилотини ислоҳ қилиш зарурати каби муҳим масалаларга эътибор қаратди.
Президент сув ресурсларини бошқаришга алоҳида эътибор қаратди.
Ушбу соҳанинг долзарблигини таъкидлаб, Қосим-Жомарт Тоқаев ушбу муаммоларни ҳал қилиш учун UN Water халқаро ташкилотини тузиш ва Алматида БМТ университетининг минтақавий филиалини очиш ташаббуси билан чиқди.
Давлат раҳбари БМТ университетида Япониянинг собиқ ташқи ишлар вазири Ёрико Кавагучи билан норасмий учрашув ўтказди.
Президент шунингдек, Японияда ишлаётган ватандошларга ҳам эътибор қаратди. У улар билан махсус тадбирда учрашди ва жонли суҳбатлашди.
Ташриф якунида Қасим-Жомарт Тоқаев Марказий Осиё мамлакатлари раҳбарлари билан биргаликда "МО + Япония" форматидаги биринчи саммитда иштирок этди.
Давлат раҳбари ўзаро манфаатли ҳамкорликнинг устувор йўналишларига эътибор қаратди. Жумладан:
Қозоғистон Япония билан қўшма лойиҳаларни муваффақиятли амалга ошириш, қулай инвестиция муҳитини яратиш учун барча зарур шароитларни яратишга тайёр;
Қозоғистон Япония Ҳукуматининг Ақтау портида божхона тартибларини такомиллаштиришда иштирок этиш қарорини олқишлайди;
Мамлакатимиз "яшил" технологиялардан фойдаланган ҳолда анъанавий энергия манбаларини ривожлантириш ва қайта ишлаш лойиҳаларига Япония тажрибаси, инновациялари ва инвестицияларини жалб қилишдан манфаатдор;
Қозоғистон Япония билан қўшма Next-Generation SmartMining Plus лойиҳасини ишга туширишни қўллаб-қувватлайди.
Ушбу ташаббус ноёб ер элементлари ва бошқа юқори қийматли минералларни ишлаб чиқаришни рақамлаштиришга ва экологик барқарорликни оширишга ёрдам беради.
Бундан ташқари, Қасим-Жомарт Тоқаев барқарор қишлоқ хўжалиги соҳасида Япония олимлари ва экспертлари иштирокида тадқиқот платформасини яратишни, шунингдек, мамлакатда Япония университетлари ва таълим марказларининг ваколатхоналарини очишни таклиф қилди.
Президент JICA агентлигининг Марказий Осиёдаги сув муаммосини ҳал қилишга қўшган ҳиссасини таъкидлади. У сувни тежайдиган технологияларни жорий этиш, илмий тадқиқотлар ўтказиш, сув секторини автоматлаштириш ва рақамлаштириш ва бошқа соҳаларда кучларни бирлаштириш ва тажриба алмашишга чақирди.
Давлат раҳбари атом энергетикаси соҳасидаги ҳамкорликка эътибор қаратди. Мамлакат глобал ядро ёқилғиси бозорида катта салоҳиятга эга.
Ушбу салоҳиятни илғор Япония технологиялари билан бирлаштириш ушбу соҳада муваффақиятли интеграцияни кафолатлайди.
Расмий ташриф натижасида умумий қиймати 3,7 миллиард доллардан ортиқ бўлган 60 дан ортиқ икки томонлама ҳужжатлар имзоланди.
Президентнинг барча хорижий ташрифлари мамлакат иқтисодиётига сезиларли даражада туртки беради. Ташрифлар давомида миллиардлаб долларлик хорижий инвестицияларни жалб қилиш бўйича келишувларга эришилади ва тегишли қарорлар қабул қилинади.
Бу савдо айланмаси ва экспортни оширади. Бу, айниқса, маҳаллий ишлаб чиқарувчилар учун муҳимдир. Шунингдек, ташрифлар доирасида стратегик муҳим объектлар очилади, ўн минглаб иш ўринлари яратилади ва бизнес алоқалари мустаҳкамланади.
Визасиз режимга эга мамлакатлар сони кўпаяди ва Қозоғистон фуқаролари учун фойдали бўлган янги авиарейслар йўлга қўйилади.
Эслатиб ўтамиз, бугун Давлат раҳбарининг Японияга расмий ташрифи якунланди. Бу шунчаки расмий ташриф эмас, балки икки мамлакат ўртасидаги келажакдаги муносабатларни белгилаб берган муҳим ташаббус эди. Расмий қабуллар даражаси, кенг кўламли иқтисодий келишувлар, олий даражадаги музокаралар - буларнинг барчаси Қозоғистон-Япония муносабатларида янги давр бошланганидан далолат беради. Шу муносабат билан Кazinformнинг таҳлилий шарҳловчиси сўнгги уч кун ичидаги муҳим воқеалар бўйича экспертларнинг фикрларини билиб олди ва икки мамлакат томонидан қабул қилинган қарорларнинг моҳиятига чуқурроқ нигоҳ ташлади.