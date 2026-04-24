Президент: янги Конституция халқимизнинг ўзлигини акс эттиради
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Alem.ai battle ва AI Governance Cup мусобақалари ғолибларини тақдирлаш маросимида нутқ сўзлади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президент мамлакатда жамиятнинг барча соҳаларини қамраб олувчи кенг кўламли ислоҳотлар амалга оширилаётганини таъкидлади.
— Март ойида Қозоғистоннинг янги Конституцияси қабул қилинди. Бу, аввало, мамлакатимиз келажаги учун жуда муҳим ва тарихий қадам бўлди. Фуқароларимиз, айниқса ёшларимиз буни яхши тушунишади. Улар республика референдумида фаол иштирок этишди, Асосий қонунни қўллаб-қувватлашди ва овоз беришди. Халқимиз, ягона жамият сифатида, масъулият ва ватанпарварликнинг ажойиб намунасини кўрсатди. Янги Конституция халқимизнинг ўзлигини, унинг асосий қадриятлари ва юксак мақсадларини акс эттиради. Бугун ушбу йиғилишда мамлакат ёшлари, билимли, малакали ва ақлли фуқаролар иштирок этмоқда. Мен сизларни Қозоғистоннинг ёрқин келажаги деб биламан, — деди Қасим-Жомарт Тоқаев.
Давлат раҳбари илғор фикрлайдиган ёшлар мамлакатни юксак чўққиларга олиб чиқишига ва миллат ғурурини оширишига ишонч билдирди.
— Халқ Конституцияси — ёш авлодни йўл кўрсатадиган маёқ. Янги Конституциямиз — Адолатли Қозоғистоннинг мустаҳкам пойдевори. Қонун ва интизом тамойили давлатимизнинг ядросига, миллий онгнинг таянчига айланди. "Тоза Қозоғистон" тушунчаси халқимизнинг ўз она юрти ва беғубор табиатига ғамхўрлигини кучайтирди. Мамлакатимизда жамоат аҳамиятига эга ишни бурч эмас, балки муқаддас бурч деб биладиган чинакам меҳр-шафқатли фуқаролар тобора кўпайиб бормоқда. Биз уларни кўнгиллилар деб атаймиз. Бу қадриятларнинг барчаси Халқ Конституциясининг преамбуласида алоҳида ёзилган. Давлатнинг асосий бойлиги — бу одамлар. Шунинг учун инсон капиталини ривожлантириш конституциявий вазифа сифатида белгиланган. Асосий ҳужжатда мамлакатимиз илм-фан, таълим ва инновацияларга устувор аҳамият бериши аниқ кўрсатилган, — деди Президент.