Президент XIV Қишки Паралимпия ўйинлари чемпиони Ербол Хамитовни тақдирлади
ASTANA. Kazinform — Ақордада XIV Қишки Паралимпия ўйинлари чемпиони Ербол Хамитов ва унинг мураббийларини тақдирлаш маросими бўлиб ўтди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Қасим-Жомарт Тоқаев Италияда бўлиб ўтган жаҳон чемпионати мамлакатимиз учун жуда муваффақиятли бўлганини таъкидлади. Жаҳон мусобақада ватандошимиз Ербол Хамитов олтин ва бронза медалларини қўлга киритди.
“Ҳақиқий чемпион бўлиб, мамлакатимиз фахрига айланди ва кўк Байроғимизни баланд кўтарди. Бу - қозоқ параспорти учун тарихий ютуқдир. Ербол бутун дунёга қозоқларнинг матонатли, руҳан бақувват ва шарафли миллат эканлигини кўрсатди. Шунинг учун, аввало, сизга ва мураббийларга самимий миннатдорчилигимни билдирмоқчиман. Паралимпия ўйинларига жўнаб кетганингизда, мен сизга мамлакатимизнинг кўк Байроғини топширдим. Бу ишончни тўлиқ оқладингиз ва Қозоғистонга ғалаба билан қайтдингиз. Ажойиб натижага эришдингиз! Бунинг эвазига мамлакатимиз умумжамоа ҳисобида 18-ўринни эгаллади. Энг яхшилар орасидан олдинга чиқиб, чемпион бўлиш осон эмас. Бу — йиллар давомидаги тинимсиз тайёргарлик ва матонатли ҳамда қатъиятли меҳнат самараси экани аниқ”, — деди Президент.