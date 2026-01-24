17:41, 24 Январь 2026 | GMT +5
Президент Вьетнам Коммунистик партияси Марказий қўмитаси Бош котибини қайта сайлангани билан табриклади
ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбари Вьетнам Коммунистик партияси Марказий қўмитаси Бош котибига табрик телеграммасини йўллади.
Президент Қасим-Жомарт Тоқаев То Ламни Вьетнам Коммунистик партияси Марказий Қўмитаси Бош котиби лавозимига қайта сайлангани билан табриклади.
Қасим-Жомарт Тоқаев То Ламнинг Вьетнамни изчил ривожлантиришга қаратилган барча ташаббусларининг муваффақиятли амалга ошишини тилади.
