OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:41, 24 Январь 2026 | GMT +5

    Президент Вьетнам Коммунистик партияси Марказий қўмитаси Бош котибини қайта сайлангани билан табриклади

    ASTANA. Kazinform – Давлат раҳбари Вьетнам Коммунистик партияси Марказий қўмитаси Бош котибига табрик телеграммасини йўллади.

    Мемлекет басшысы Вьетнам Коммунистік партиясы Орталық комитетінің Бас хатшысына құттықтау жеделхатын жолдады
    Фото: Ақорда

    Президент Қасим-Жомарт Тоқаев То Ламни Вьетнам Коммунистик партияси Марказий Қўмитаси Бош котиби лавозимига қайта сайлангани билан табриклади.

    Қасим-Жомарт Тоқаев То Ламнинг Вьетнамни изчил ривожлантиришга қаратилган барча ташаббусларининг муваффақиятли амалга ошишини тилади.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Конституциявий ислоҳотлар комиссиясининг биринчи йиғилиши бўлиб ўтиши ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Табрик Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!