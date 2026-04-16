Президент Вакили Вашингтонда АҚШ сенатори Стив Дэйнсни тақдирлади
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси Элчихонасида Президент Қасим-Жомарт Тоқаев номидан АҚШ сенатори Стив Дэйнсга Қозоғистон ва АҚШ ўртасидаги дўстликни мустаҳкамлаш ва ҳамкорликни ривожлантиришга қўшган улкан ҳиссаси учун I даражали «Достық» ордени топширилди, деб хабар беради Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати.
Мукофотни топшириш маросимида Қозоғистон Республикаси Президенти вакили Е. Қазихан Қўшма Штатлар билан ҳамкорликнинг долзарб масалалари бўйича музокаралар жараёнида икки мамлакат ўртасидаги алоқаларнинг мустаҳкамлигини таъкидлади.
– Сенатор С. Дэйнснинг саъй-ҳаракатлари туфайли Қозоғистон ва АҚШ ўртасидаги икки томонлама муносабатлар ўзаро ҳамкорликнинг бутун даврида энг юқори даражага етди, – деди Президент вакили.
Е. Қазихан сенаторнинг парламентлараро ҳамкорликни ривожлантиришга қўшган ҳиссасини алоҳида таъкидлади. Хусусан, унинг АҚШ Конгрессида Марказий Осиё бўйича дўстлик гуруҳини тузиш ташаббуси, Жексон-Вэник тузатишини бекор қилишга қаратилган қонунчилик ташаббусларини тизимли равишда илгари суриши, шунингдек, АҚШ Сенатида "C5+1" платформасининг стратегик аҳамияти тўғрисидаги резолюцияни қабул қилишни қўллаб-қувватлаши юқори баҳоланди.
Қозоғистонлик дипломат шунингдек, сенаторнинг Қозоғистон ва АҚШ ўртасидаги икки томонлама ҳамкорликни чуқурлаштиришга, шунингдек, бошқа Марказий Осиё давлатлари билан ўзаро алоқаларни ривожлантиришга қўшган ҳиссасини таъкидлади.
С. Дэйнс, ўз навбатида, ушбу шараф учун миннатдорчилик билдирди, мукофотни юқори баҳолаганини таъкидлади ва икки томонлама муносабатларни, жумладан, икки мамлакат қонун чиқарувчи органлари даражасида институционализация қилиш ва янада ривожлантириш учун фаол чоралар кўришга тайёрлигини тасдиқлади.
Учрашув давомида томонлар икки томонлама кун тартибидаги долзарб масалаларни муҳокама қилишди ва давлатлар ўртасидаги Кенгайтирилган стратегик шерикликни янада мустаҳкамлашдан ўзаро манфаатдор эканликларини тасдиқладилар.