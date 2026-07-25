Президент уруш фахрийси Кемел Тоқаев хотирасига бағишланган ёдгорлик лавҳасига гулчамбар қўйди
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари уруш фахрийси Кемел Тоқаев хотирасига бағишланган ёдгорлик лавҳасига гулчамбар қўйди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
— Қозоғистон Президенти Иккинчи Жаҳон урушида ҳалок бўлган аскарлар руҳига ҳурмат бажо келтириб, Омск уруш фахрийлари госпиталининг олд томонидаги Кемел Тоқаев хотирасига бағишланган ёдгорлик лавҳасига гулчамбар қўйди. 1941 йил июль ойидан бошлаб тиббиёт муассасасида урушда яраланган 150 мингга яқин аскар даволанган. Улар орасида Давлат раҳбарининг отаси Кемел Тоқаев ҳам бор эди. У бу ерда 1945 йил февралдан июлгача даволанган, — дейилади хабарда.
Шундан сўнг Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Омск уруш фахрийлари госпиталининг ташкил этилиш тарихи ва фаолияти билан танишди.
Эслатиб ўтамиз, Президент Қозоғистон — Россия ҳудудлараро ҳамкорлик форумида иштирок этиш учун Омск шаҳрига борди.