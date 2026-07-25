KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Президент уруш фахрийси Кемел Тоқаев хотирасига бағишланган ёдгорлик лавҳасига гулчамбар қўйди

    ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари уруш фахрийси Кемел Тоқаев хотирасига бағишланган ёдгорлик лавҳасига гулчамбар қўйди. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.

    Президент уруш фахрийси Кемел Тоқаев хотирасига бағишланган ёдгорлик лавҳасига гулчамбар қўйди
    Фото: Ақорда

    — Қозоғистон Президенти Иккинчи Жаҳон урушида ҳалок бўлган аскарлар руҳига ҳурмат бажо келтириб, Омск уруш фахрийлари госпиталининг олд томонидаги Кемел Тоқаев хотирасига бағишланган ёдгорлик лавҳасига гулчамбар қўйди. 1941 йил июль ойидан бошлаб тиббиёт муассасасида урушда яраланган 150 мингга яқин аскар даволанган. Улар орасида Давлат раҳбарининг отаси Кемел Тоқаев ҳам бор эди. У бу ерда 1945 йил февралдан июлгача даволанган, — дейилади хабарда.

    Президент уруш фахрийси Кемел Тоқаев хотирасига бағишланган ёдгорлик лавҳасига гулчамбар қўйди
    Фото: Ақорда

    Шундан сўнг Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Омск уруш фахрийлари госпиталининг ташкил этилиш тарихи ва фаолияти билан танишди.

    Президент уруш фахрийси Кемел Тоқаев хотирасига бағишланган ёдгорлик лавҳасига гулчамбар қўйди
    Фото: Ақорда
    Президент уруш фахрийси Кемел Тоқаев хотирасига бағишланган ёдгорлик лавҳасига гулчамбар қўйди
    Фото: Ақорда
    Президент уруш фахрийси Кемел Тоқаев хотирасига бағишланган ёдгорлик лавҳасига гулчамбар қўйди
    Фото: Ақорда
    Президент уруш фахрийси Кемел Тоқаев хотирасига бағишланган ёдгорлик лавҳасига гулчамбар қўйди
    Фото: Ақорда
    Президент уруш фахрийси Кемел Тоқаев хотирасига бағишланган ёдгорлик лавҳасига гулчамбар қўйди
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, Президент Қозоғистон — Россия ҳудудлараро ҳамкорлик форумида иштирок этиш учун Омск шаҳрига борди.

    Қозоғистон Президенти Ақорда Россия
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф