KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Президент Қозоғистон — Россия ҳудудлараро ҳамкорлик форумида иштирок этиш учун Омск шаҳрига борди

    ASTANА. Кazinform — Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Президент Қозоғистон — Россия ҳудудлараро ҳамкорлик форумида иштирок этиш учун Омск шаҳрига борди
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбари ХХII Қозоғистон — Россия ҳудудлараро ҳамкорлик форумида иштирок этиш учун Омск шаҳрига ташриф буюрди.

    Президент Қозоғистон — Россия ҳудудлараро ҳамкорлик форумида иштирок этиш учун Омск шаҳрига борди
    Фото: Ақорда
    Президент Қозоғистон — Россия ҳудудлараро ҳамкорлик форумида иштирок этиш учун Омск шаҳрига борди
    Фото: Ақорда

    Қасим-Жомарт Тоқаевни Россия Федерацияси Бош вазирининг ўринбосари Алексей Оверчук, Омск вилояти губернатори Виталий Хоценко ва бошқа расмийлар кутиб олди.

    Омск шаҳри
    Фото: Ақорда

    Эслатиб ўтамиз, Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев 25 июль куни Президент Владимир Путиннинг таклифига биноан ХХII Қозоғистон — Россия ҳудудлараро ҳамкорлик форумида иштирок этиш учун Омск шаҳрига ташриф буюриши ҳақида хабар берган эдик.

    Сиёсат Қозоғистон Президенти Ақорда Россия
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф