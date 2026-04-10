Президент Улан-Батордаги Осиё чемпионатида ғалаба қозонган боксчиларни табриклади
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Қозоғистон миллий бокс терма жамоасини Улан-Баторда бўлиб ўтган Осиё чемпионатида муваффақиятли иштирок этгани билан табриклади. Бу ҳақда Президент маслаҳатчиси - Матбуот котиби Айбек Смадияров маълум қилди.
Президент спортчилар умумий жамоа ҳисобида биринчи ўринни эгаллаганини ва маҳаллий бокс мактабининг юқори даражасини намойиш этганини таъкидлади.
Табрикномада Оразбек Асилқулов, Сабиржан Аққалиқов, Нурбек Оралбай, Айбек Оралбай, Надежда Рябец ва Дина Исламбекова каби спортчилар шоҳсупага кўтарилиб, умумий муваффақиятга катта ҳисса қўшганига эътибор қаратилди.
Қасим-Жомарт Тоқаев қозоғистонлик бокс усталари жаҳон мусобақаларида кўк байроғимизни баланд кўтаришда давом этишларини тилаб қолди.
Эслатиб ўтамиз, Мўғулистон пойтахти Улан-Баторда бўлиб ўтган World Boxing доирасидаги 2026 йилги Осиё чемпионатида Қозоғистон миллий бокс терма жамоаси медаллар жадвалида 1-ўринни эгаллади.