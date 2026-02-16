17:27, 16 Февраль 2026 | GMT +5
Президент UAE SWAT Challenge-2026 турнири ғолибларини тақдирлади
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари UAE SWAT Challenge-2026 халқаро мусобақаси ғолибларини тақдирлади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.
— Давлат раҳбарининг фармони билан UAE SWAT Challenge-2026 халқаро мусобақасидан ғалаба билан қайтган бир гуруҳ офицерлар ва ҳарбий хизматчиларга Бауржан Момишули номидаги II даражали “Айбын” ордени, “Ҳарбий жасорати учун” медали ва Қозоғистон Республикаси Президентининг Ташаккурномаси топширилди, — дейилади хабарда.
UAE SWAT Challenge-2026 турнири иштирокчилари Нурсултон Сапаров, Дарина Билденова, Максим Бухметов ва Наталья Местоева тақдирлаш маросимида сўзга чиқишди.