    17:27, 16 Февраль 2026 | GMT +5

    Президент UAE SWAT Challenge-2026 турнири ғолибларини тақдирлади

    ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари UAE SWAT Challenge-2026 халқаро мусобақаси ғолибларини тақдирлади. Бу ҳақда Ақорда хабар берди.

    тақдирлаш
    Фото: Ақорда

    — Давлат раҳбарининг фармони билан UAE SWAT Challenge-2026 халқаро мусобақасидан ғалаба билан қайтган бир гуруҳ офицерлар ва ҳарбий хизматчиларга Бауржан Момишули номидаги II даражали “Айбын” ордени, “Ҳарбий жасорати учун” медали ва Қозоғистон Республикаси Президентининг Ташаккурномаси топширилди, — дейилади хабарда.

    тақдирлаш
    Фото: Ақорда
    тақдирлаш
    Фото: Ақорда

    UAE SWAT Challenge-2026 турнири иштирокчилари Нурсултон Сапаров, Дарина Билденова, Максим Бухметов ва Наталья Местоева тақдирлаш маросимида сўзга чиқишди.

    тақдирлаш маросими
    Фото: Ақорда

     

