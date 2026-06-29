KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Президент Туркманистон Халқ Маслаҳати раисини туғилган куни билан табриклади

    ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Туркманистон Халқ Маслаҳати Раиси Гурбангули Бердимуҳамедов билан телефон орқали суҳбатлашди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Касым-Жомарт Токаев поздравил Гурбангулы Бердымухамедова
    Фото: Акорда

    Президент туркман халқининг Миллий етакчисини туғилган куни билан табриклади ва унга қардош Туркманистон манфаатлари йўлидаги масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар тилади.

    Қасим-Жомарт Тоқаев Аркадаг Гурбангули Бердимуҳамедов Қозоғистон ва Туркманистон ўртасидаги асрлар давомидаги дўстлик, яхши қўшничилик ва ўзаро ҳурматга асосланган стратегик шерикликни мустаҳкамлашга катта ҳисса қўшганини таъкидлади.

    Суҳбат давомида томонлар Қозоғистон-Туркманистон муносабатларининг юқори даражасига эътибор қаратдилар, икки томонлама кун тартибидаги долзарб масалалар ва ўзаро ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилдилар.

    Табрик Туркманистон Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф