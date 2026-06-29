Президент Туркманистон Халқ Маслаҳати раисини туғилган куни билан табриклади
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Туркманистон Халқ Маслаҳати Раиси Гурбангули Бердимуҳамедов билан телефон орқали суҳбатлашди. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Президент туркман халқининг Миллий етакчисини туғилган куни билан табриклади ва унга қардош Туркманистон манфаатлари йўлидаги масъулиятли давлат хизматида муваффақиятлар тилади.
Қасим-Жомарт Тоқаев Аркадаг Гурбангули Бердимуҳамедов Қозоғистон ва Туркманистон ўртасидаги асрлар давомидаги дўстлик, яхши қўшничилик ва ўзаро ҳурматга асосланган стратегик шерикликни мустаҳкамлашга катта ҳисса қўшганини таъкидлади.
Суҳбат давомида томонлар Қозоғистон-Туркманистон муносабатларининг юқори даражасига эътибор қаратдилар, икки томонлама кун тартибидаги долзарб масалалар ва ўзаро ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қилдилар.