Президент: Туркистонга бўлган эътиборим ўзгача
TÚRKІSTAN. Kazinform - Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев Туркистон вилояти жамоатчилиги билан учрашувда нутқ сўзлади. Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
«Бугун Ватанимизнинг олтин бешиги — Туркистон шаҳрига келдим. Мен бундан мамнунман.
Менинг Туркистонга ўзгача эътиборим борлигини жуда яхши биласиз. Давлат раҳбари сифатидаги илк ташрифимни шу ҳудуддан бошладим. Туркистон - туркий халқларнинг муқаддас уйидир.
Бу халқимизнинг моҳияти, унинг мустаҳкам руҳи, мислсиз маданияти ва миллий анъаналари акс эттирилган муқаддас маскандир. Машҳур Хўжа Аҳмад Яссавийнинг бой мероси узоқ тарихга эга шаҳарнинг маънавий хазинасидир.
Ҳазрати Султон мақбараси туркий дунёнинг бузилмас бирлигининг рамзидир. Исмлари узоқ тарихимизга олтин ҳарфлар билан ёзилган буюк шахсларимиз бу ерда ўзларининг абадий уйларини топдилар», — деди давлат раҳбари.
