Президент Трампнинг махсус вакили ва АҚШ Давлат котиби ўринбосари билан учрашди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари АҚШ Президентининг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакилии Сержио Гор ва АҚШ Давлат котиби ўринбосари Кристофер Ландау билан учрашди. Бу ҳақда АҚорда матбуот хизмати хабар берди.
Учрашувда Вашингтонда бўлиб ўтадиган C5+1 саммити арафасида Қозоғистон-Америка кенгайтирилган стратегик ҳамкорлигини ривожлантириш истиқболлари муҳокама қилинди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Дональд Трампга C5+1 саммитига махсус таклифи учун миннатдорчилик билдирди.
Президент бўлажак юқори даражадаги учрашув узоқ муддатли ҳамкорликнинг асосий йўналишларини аниқлаш нуқтаи назаридан самарали бўлишига ишонч билдирди.
Қозоғистон Америка билан савдо-иқтисодий ва инвестициявий шерикликка янги туртки беришдан манфаатдор.
Давлат раҳбари АҚШ Президенти томонидан олиб борилаётган ички ва ташқи сиёсатни қўллаб-қувватлашини билдирди. Шу муносабат билан у Дональд Трампнинг тинчликни мустаҳкамлаш ва халқаро хавфсизликни таъминлашга қўшган ҳиссасини юқори баҳолади.
Қозоғистон Президенти Марказий Осиёнинг глобал жараёнлардаги ўсиб бораётган ролини таъкидлади. Минтақа мамлакатлари мисли кўрилмаган бирлик, яхши қўшничилик ва умумий тараққиёт намунасини намойиш этмоқда.
Сержио Гор Америка Президентининг саломини Қасим-Жомарт Тоқаевга етказди.
У Марказий Осиё минтақасининг АҚШ ташқи сиёсатидаги стратегик аҳамиятини тасдиқлади. Унинг фикрича, Вашингтонда бўлиб ўтадиган учрашув икки томонлама ҳамкорликни янги босқичга кўтаради.
Суҳбат давомида энергетика, муҳим минераллар, рақамлаштириш, транспорт ва логистика соҳаларида ўзаро манфаатли шериклик салоҳияти кўриб чиқилди.
Бундан ташқари, минтақавий ва халқаро кун тартибидаги долзарб масалаларга эътибор қаратилди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ АҚШ Президентининг Жанубий ва Марказий Осиё бўйича махсус вакили Сержио Гор ва АҚШ Давлат котиби ўринбосари Кристофер Ландаунинг Ақордага келгани ҳақида хабар берган эдик.